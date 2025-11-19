x
DVMS Honor Roll Honorees

Milford. Congratulations to the Delaware Valley Middle School students named to the 2025-2026 Marking Period 1 Honor Roll.

| 19 Nov 2025 | 06:34
High Honors

Grade 8

Taylor Babb

Paul Barcia

Jeffrey Berger

Edward Bierhorst

Zoe Bocaletti

Kyle Brown

Catalina Caliente

Rayvon Carr

Patty Chen

Abigail Colleran

Jacob Cosman

Alexis DeGraw

Jordan Delahoz

Declan Dorcas

Sydney Dutkus

Kendall Eckert

Colton Ellsworth

Caitlyn Feely

Jackson Fells

Jeremy Gesualdo

Ryan Haggerty

Richard Hoar

Kelsey Hunt

Matteo Iuzzolino

Rylan Jackim

Maxyne Jahrling

Sekai Jones

Jaskirat Kaur

Taryn Kaylor

Cassidy Lentoni

Aayden Lugo

Wyatt Malenczak

Ayla Martine

Allyson Masone

Gavin McAteer

Lyla Mieczkowski

Thi Nguyen

Joellen Nielsen

Maryah Nuhn

Gabriel O’Sullivan

Tajae Redick

Gabriel Rivera-Nales

Charlotte Salvato

Chloe Schwerdtfeger

Natalie Shannon

Michael Simmons

Brooke Sovak

Connor Stewart

Lyla Sustack

Miley Sutton

Chloe Sybrandy

Patrick Tamplin

Emily Triassi

Maxx Weber

Lily Weglarz

Alexa Wood-Dech

Brynlee Yuhas

Grade 7

Myah Amici

Eduardo Arias

Isabella Bailey

Maximilian Carlozzi

Surie Chen

John Cincotta

Maggie Collins

Grace Colville

Penelope Cordova

Giavanna Cosentino

Jeegan Decker

Dominic DeLauro

Naksh Desai

Spencer Ferguson

Justin Fumasoli

Adelyn Gamer

Kai Gara

Benjamin Gonet

Gianna Grompone

Mya Haffner

Liliana Hall-Belluscio

Jodie Harrison

William Hoar

Lorelei Hoeper

Colton Judd

Trevor Justino

Madilyn Latini

Mackenzie Lee

Isaac Lewis

Colton Malone

Maeve McGoey

Avery Meli

Keston Monahan

Miabella Paradiso

Aayushi Patel

Stephon Petrakian

Hazel Pope

Darendra Ramnauth

Isabella Reyes

Angelina Shaughnessy

Benjamin Siemers

Cara Spak

Hayley Sullivan

Adairia Taryla

Jovey Thiele

Keegen Vandermark

Amber VanEkelenburg

Edward Vingoe

Colton Voelker

Caleb Wagner

Melanie Weeks

Brielle Wulf

Grade 6

Colt Allen

Ellie Bacus

Alyssa Bailey

Joseph Barcia

Emma Bauman

Victoria Benyovszki

Sofia Bocaletti

Alianna Byrnes

Jackson Cabrera

Joseph Coniglio

Hunter Conklin

Brennan Cyrek

Trevor DeSarro

Noah Eira

Calvin Giordano

Aria Gonzalez

Benjamin Hammond

Bryce Holtzer

Weston Jakaitis

Sadie Jensen

Kelsie Johnson

Derrick Ketchell

Aubrey Knapp

Mason Kraemer

Evoni Krasulski

Lynnae Kresse

Morgan Kulisz

Zachary Kutschera

Elizabeth Lindholm

Logan Livingston

Cordelia MacPeek

Richard Mai

Giovanni Manzo

Hudson Massey

Mackenzie McAdam

Anya Nielsen

Liam Olsommer

Dominic Ortega

Christopher Pfaeffle

Rachel Pflanz

Maverick Poveda

Troy Roessner

Cole Rohrer

Willow Schlichtman

Jillian Sell

Anastasia Soto

Lucius Station

Avery Stewart

Jason Stierle

Theodore Stierle

Jack Trochiano

Gabriella Tsiattalos

Emma Weglarz

Luke Wilson

Liam Woodward

Avangeline Zellmer

Honors

Grade 8

Benjamin Almeida

Lydia Boronow

Andrew Brigante

Joanna Cabrera-Agostini

Tyler Carter

Cole Cassidy

Marc Cavalli

Mary Cetin

Angelo Ciarelli

Rocco Colpa Spinelli

Emma Davis

Harlee Draghi

Emily Giblin

Nicole Helt

Aubry Johnson

Joseph Kinlen

Lilianna Kratochwill

Luca Lampo

Anderse Lateer

Nathaniel Leslie

Adalie Lewis

Daphne Ley

Abigail Livingston

Brett Luposello

Griffin Luposello

Eoin Lynch

Blake Mady

Connor Morgan

Savannah Murphy

Ariel Ostrout

Mikhei Rosario

John Ruiz

Hope Sybrandy

Lola Tompkins

Michael Waldron

Ryan Warfsman

Ariel Weyant

Stephanie Williams

Grade 7

Scarlett Bean

Camden Benson

Jack Ciancio

Clara Clarke

Landan Clarke

Aidan Contreras

Milah De Freese

Paul DeLorenzo

Pierce Delrio

Michael Fleming

Bradley Gaa

Stephen Gecik

Coltyn Hawkins

Mikayla Hickey

Polly Juergens

Maeve Kaiser

Osi Keeling

Ava Kimberlin

Aubrey Kirwan

Connor Leiter

Zoey Loomis

Jazmyne Mahoney

Sadie Martine

Griffyn Navitsky

Keertana Patel

Mia Pavinich

Arianna Rose

Christian Saldana

Luca Slain

Wyatt Slattery-Conklin

Kennedy Stead

Logan Tully

Matthew Wagner

Blake Waldron

Abigail Young

Bogdan Zhivilov-Bornstein

Grade 6

Morgan Babb

Chauncey Besten

Ella Cosman

Dalilah Counts

Ava Eccleston

Dominic Finan

Andrew Hammond

Temperance Heiser

Liam Hickey

Emma Hill

Jordan Inocencio

Jayce Jacobs

Mikaela Maltseva

Vruta Patel

Santino Rivera

Max Suh

Gianna Talmadge

Giancarlos Veras

Andrew Wummer

Gavin Young