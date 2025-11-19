DVMS Honor Roll Honorees

High Honors
Grade 8
Taylor Babb
Paul Barcia
Jeffrey Berger
Edward Bierhorst
Zoe Bocaletti
Kyle Brown
Catalina Caliente
Rayvon Carr
Patty Chen
Abigail Colleran
Jacob Cosman
Alexis DeGraw
Jordan Delahoz
Declan Dorcas
Sydney Dutkus
Kendall Eckert
Colton Ellsworth
Caitlyn Feely
Jackson Fells
Jeremy Gesualdo
Ryan Haggerty
Richard Hoar
Kelsey Hunt
Matteo Iuzzolino
Rylan Jackim
Maxyne Jahrling
Sekai Jones
Jaskirat Kaur
Taryn Kaylor
Cassidy Lentoni
Aayden Lugo
Wyatt Malenczak
Ayla Martine
Allyson Masone
Gavin McAteer
Lyla Mieczkowski
Thi Nguyen
Joellen Nielsen
Maryah Nuhn
Gabriel O’Sullivan
Tajae Redick
Gabriel Rivera-Nales
Charlotte Salvato
Chloe Schwerdtfeger
Natalie Shannon
Michael Simmons
Brooke Sovak
Connor Stewart
Lyla Sustack
Miley Sutton
Chloe Sybrandy
Patrick Tamplin
Emily Triassi
Maxx Weber
Lily Weglarz
Alexa Wood-Dech
Brynlee Yuhas
Grade 7
Myah Amici
Eduardo Arias
Isabella Bailey
Maximilian Carlozzi
Surie Chen
John Cincotta
Maggie Collins
Grace Colville
Penelope Cordova
Giavanna Cosentino
Jeegan Decker
Dominic DeLauro
Naksh Desai
Spencer Ferguson
Justin Fumasoli
Adelyn Gamer
Kai Gara
Benjamin Gonet
Gianna Grompone
Mya Haffner
Liliana Hall-Belluscio
Jodie Harrison
William Hoar
Lorelei Hoeper
Colton Judd
Trevor Justino
Madilyn Latini
Mackenzie Lee
Isaac Lewis
Colton Malone
Maeve McGoey
Avery Meli
Keston Monahan
Miabella Paradiso
Aayushi Patel
Stephon Petrakian
Hazel Pope
Darendra Ramnauth
Isabella Reyes
Angelina Shaughnessy
Benjamin Siemers
Cara Spak
Hayley Sullivan
Adairia Taryla
Jovey Thiele
Keegen Vandermark
Amber VanEkelenburg
Edward Vingoe
Colton Voelker
Caleb Wagner
Melanie Weeks
Brielle Wulf
Grade 6
Colt Allen
Ellie Bacus
Alyssa Bailey
Joseph Barcia
Emma Bauman
Victoria Benyovszki
Sofia Bocaletti
Alianna Byrnes
Jackson Cabrera
Joseph Coniglio
Hunter Conklin
Brennan Cyrek
Trevor DeSarro
Noah Eira
Calvin Giordano
Aria Gonzalez
Benjamin Hammond
Bryce Holtzer
Weston Jakaitis
Sadie Jensen
Kelsie Johnson
Derrick Ketchell
Aubrey Knapp
Mason Kraemer
Evoni Krasulski
Lynnae Kresse
Morgan Kulisz
Zachary Kutschera
Elizabeth Lindholm
Logan Livingston
Cordelia MacPeek
Richard Mai
Giovanni Manzo
Hudson Massey
Mackenzie McAdam
Anya Nielsen
Liam Olsommer
Dominic Ortega
Christopher Pfaeffle
Rachel Pflanz
Maverick Poveda
Troy Roessner
Cole Rohrer
Willow Schlichtman
Jillian Sell
Anastasia Soto
Lucius Station
Avery Stewart
Jason Stierle
Theodore Stierle
Jack Trochiano
Gabriella Tsiattalos
Emma Weglarz
Luke Wilson
Liam Woodward
Avangeline Zellmer
Honors
Benjamin Almeida
Lydia Boronow
Andrew Brigante
Joanna Cabrera-Agostini
Tyler Carter
Cole Cassidy
Marc Cavalli
Mary Cetin
Angelo Ciarelli
Rocco Colpa Spinelli
Emma Davis
Harlee Draghi
Emily Giblin
Nicole Helt
Aubry Johnson
Joseph Kinlen
Lilianna Kratochwill
Luca Lampo
Anderse Lateer
Nathaniel Leslie
Adalie Lewis
Daphne Ley
Abigail Livingston
Brett Luposello
Griffin Luposello
Eoin Lynch
Blake Mady
Connor Morgan
Savannah Murphy
Ariel Ostrout
Mikhei Rosario
John Ruiz
Hope Sybrandy
Lola Tompkins
Michael Waldron
Ryan Warfsman
Ariel Weyant
Stephanie Williams
Grade 7
Scarlett Bean
Camden Benson
Jack Ciancio
Clara Clarke
Landan Clarke
Aidan Contreras
Milah De Freese
Paul DeLorenzo
Pierce Delrio
Michael Fleming
Bradley Gaa
Stephen Gecik
Coltyn Hawkins
Mikayla Hickey
Polly Juergens
Maeve Kaiser
Osi Keeling
Ava Kimberlin
Aubrey Kirwan
Connor Leiter
Zoey Loomis
Jazmyne Mahoney
Sadie Martine
Griffyn Navitsky
Keertana Patel
Mia Pavinich
Arianna Rose
Christian Saldana
Luca Slain
Wyatt Slattery-Conklin
Kennedy Stead
Logan Tully
Matthew Wagner
Blake Waldron
Abigail Young
Bogdan Zhivilov-Bornstein
Morgan Babb
Chauncey Besten
Ella Cosman
Dalilah Counts
Ava Eccleston
Dominic Finan
Andrew Hammond
Temperance Heiser
Liam Hickey
Emma Hill
Jordan Inocencio
Jayce Jacobs
Mikaela Maltseva
Vruta Patel
Santino Rivera
Max Suh
Gianna Talmadge
Giancarlos Veras
Andrew Wummer
Gavin Young