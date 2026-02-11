Honor Roll: Dingman-Delaware Middle School Marking Period 2 2025-26

High Honors
Grade 6
Levi Allees
Jaxson Bailey
Gage Baumann
Lee Beasom
Michael Bower
Siwon Choi
Woohyuk Choi
Angelina Contreras
Tiffanie Cross
Giovanni Curtis
Katie Dalrymple
Isabella Eisloeffel
Paloma Giarratano
Peyton Gili
David Gitelman
Isabella Giusfredi
Eliana Hofmann
Jace Holocher
Karolina Kedzior
Charlotte Keller
Clare Kim
Nathan Lewis
Zoey Mailler
Scarlett Marx
Ava McCann
Gavin McCooey
Cole McGurgan
Matthew Molinaro
Kara Odynsky
Zada Orabona
Michael Pantoni
Ariana Pardilov
Jessa Paul
Alana Pratt
Gwenevere Ramondino
Dale Riley
Kelly Rodriguez
Gabriella Roginski
Aiden Ruiz
Robert Ruiz
Eliot Ruppert
Gianna Rusin
Josephine Ryder
Alysson Santamaria
Veronica Shiner
Sydney Short
Egypt Stevenson
Vladimir Tenenbaum
Anabelle Tully
Chloe Van Vlack
Colin VanJahnke
Hayden Vincent
Sydney Weingartner
Dillon Williams
Chayse Winslow
Kamryn Zahlman
William Zierer
Emma Albro
Grade 7
Harper Allees
Emma Armandi
McKinley Barry
Arianna Bratcher
Connor Breen
Adam Brown
Teagan Callahan
Geunhyeok Choi
Tory Davidson
Emma DiPietro
Katey DiPietro
Colton Dyer
Ruby Eckerl
Joseph Ferracane
Liam Finnegan
Lila Follansbee
Caleb Gardner
Timothy Gnatyuk
Victoria Grigoriu
Brielle Guida
Riley Harrington
Maxwell Hazard
Kasen Hazelton
Miriam Ioffe
Callan Kear
Tinleigh Kenthack
Piper Loewenberg
Nina Louallen-Nironi
Brett Luhrs
Abigale Majewicz
Oakley Morris
Cali Neveras
Ethan Phelps
Chloe Pituch
Isaac Rabinowitz
Clodagh Roche
Weston Schatteman
Noah Shedd
Lindsey Smyser
James Snook
Gracie Stoveken
Wyatt John Thomas
Marissa Walk
Jace Robert Washer
Sonja Welch
Timothy Abramov
Grade 8
Gabriella Barone
Joshua Betsch
Flynn Bogue
Kylie Boucher
Collin Breen
Sierra Caban
Phoenix Caravello
Maya Carriere
James Cichon-Wood
Brendan Clark
Rowan Collins
Zaylin Colon
Carmela Colpa Spinelli
Jade Colpa Spinelli
Michael Crowley-Spisiak
Alexander Csizmar
Luka Danilovich
Alaina Decker
Layla DeSantis
Tristan DeSantis
Emmett Dingman
Stephanie Doherty
Chase Early
Violet Edsall
Daniel Gaylor
Lucas Gaylor
Noah Gentile
Molly Hoehmann
Ella Interdonato
Aliza Ioffe
Liam Ireland
Mattias Itjen
Tyler Jackson
Fae Tuyen La
Tanner Lambert
Keira Laux
Anthony Marrone
Daria Matyushina
Margaret McAllister
Mikayla Pantoni
Maria Peixoto Valada
Kylie Pevion
Robert Reilly
Gianna Lynn Rizzo
Aaliyah Roberts
Delaney Roberts
Alexandra Roginski
Naomi Salazar
Carter Schatteman
Elijah Sheeran
Amelia Sherwood
Lola Sigtermans
Leah Sims
Julia Stalter
Javyn Szipocs
Scarlet Van Orden
Aubrey Weingartner
Gabriel Welch
Zoey Wooster
Honors
Grade 6
Callie Bannon
Conrad Calabrese
Allison Cross
Cayden Cutrona
Liam Damon
Kaitlyn DeGroat
Michael DeMaio
Nicolai Diaz
Sofia Diaz
Dominic Dichterenko
Bailey Ernst
Eli Gonzalez
Emma Hompesch
Levi Houghtaling
Eugene Jarvis
Steve Keyishian
Eva Langan
Cody Loeb
Lily Martin
Michael McAllister
Mackenzie McDonagh
Antonia McKersie
Oliver Newhoff
Mia Ochlan
Colton Olivieri
Blake Petersen
Charlotte Ray
Zoey Rivera
Cyndal Ross
Leah Seitz
Francesca Smith
Phoebe Thomas
Charlotte Tsaptsinos
Velez-Medina
Katelyn Weingartner
Kayden Winslow
Brantley Allen
Thomas Brown
Angel Castillo
Jionni Chominsky
Lilliana Corcoran
Braeden Csizmar
Ireland Damon
Madison DeRise
Maddelyn Diaz
William Dwyer
Lilyanna Flanagan
Temperance Goldberg
Evan Hendershot
Anderson Herbert
Giovanni Hernandez
Jayleen Hernandez
Gianna Jara
Mason Kaushan
Liam Lind
Halle Martinez
Kendall Mason
Hudson Mastrocovi
Cayleen May
Xavier Mendoza
Isabelle Moraga
John Ostensen
Mason Pallozzi
Jason Perruso
Jocelyn Peters
Jordan Pevion
Carter Randall
Veronica Rebock
Rilee Riddlehoover
Kalila Rivers
Daryanna Rosa
Myzair Settles
Rachael Smith
Alexander Stetsiuk
McKenzie Swanerbury
Ethan Trzcinski
Leira Vazquez
Savannah Wollman
Hailey Yarrish
Mateo Zapatel
Ethan Zimmer
Hunter Anthony
Jacob Bailey
Riley Bannon
Angelin Belcher
Jacob Bonilla
Hailey Brown
Veronica Brzenia
Youngshin Choi
Calvin Damon
Orlando De La Paz
Alayna DeFazio
Ajay Dicette
Briana Donatone
Bentley Elliott
Connor Elliott
Ian Fernandes
Evan Freymuth
Boden Gardner
Aiden Gastman
Benjamin Giarratano
Jason Kaushan
Emma Leonawicz
Grace Lopez
Quinn Martell
Nathan Marx
Carter McCann
William McHenry
Katherine Miller
Khloe Napoli
Faith Norton
Carter Redmond
Summer Reyes
Havier Samuels
Kian Smith
Kynlee Smith
Silas Stutzman
Xenia Theodoropoulos
Jonathan Troisi
Olivia Valentin
Cooper Wallace
Liam Walz
Lily Wells
Brooklyn Wright
Brynlee Yuhas
Zhang-Oliva