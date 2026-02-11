x
Honor Roll: Dingman-Delaware Middle School Marking Period 2 2025-26

| 11 Feb 2026 | 12:17

    High Honors

    Grade 6

    Levi Allees

    Jaxson Bailey

    Gage Baumann

    Lee Beasom

    Michael Bower

    Siwon Choi

    Woohyuk Choi

    Angelina Contreras

    Tiffanie Cross

    Giovanni Curtis

    Katie Dalrymple

    Isabella Eisloeffel

    Paloma Giarratano

    Peyton Gili

    David Gitelman

    Isabella Giusfredi

    Eliana Hofmann

    Jace Holocher

    Karolina Kedzior

    Charlotte Keller

    Clare Kim

    Nathan Lewis

    Zoey Mailler

    Scarlett Marx

    Ava McCann

    Gavin McCooey

    Cole McGurgan

    Matthew Molinaro

    Kara Odynsky

    Zada Orabona

    Michael Pantoni

    Ariana Pardilov

    Jessa Paul

    Alana Pratt

    Gwenevere Ramondino

    Dale Riley

    Kelly Rodriguez

    Gabriella Roginski

    Aiden Ruiz

    Robert Ruiz

    Eliot Ruppert

    Gianna Rusin

    Josephine Ryder

    Alysson Santamaria

    Veronica Shiner

    Sydney Short

    Egypt Stevenson

    Vladimir Tenenbaum

    Anabelle Tully

    Chloe Van Vlack

    Colin VanJahnke

    Hayden Vincent

    Sydney Weingartner

    Dillon Williams

    Chayse Winslow

    Kamryn Zahlman

    William Zierer

    Emma Albro

    Grade 7

    Harper Allees

    Emma Armandi

    McKinley Barry

    Arianna Bratcher

    Connor Breen

    Adam Brown

    Teagan Callahan

    Geunhyeok Choi

    Tory Davidson

    Emma DiPietro

    Katey DiPietro

    Colton Dyer

    Ruby Eckerl

    Joseph Ferracane

    Liam Finnegan

    Lila Follansbee

    Caleb Gardner

    Timothy Gnatyuk

    Victoria Grigoriu

    Brielle Guida

    Riley Harrington

    Maxwell Hazard

    Kasen Hazelton

    Miriam Ioffe

    Callan Kear

    Tinleigh Kenthack

    Piper Loewenberg

    Nina Louallen-Nironi

    Brett Luhrs

    Abigale Majewicz

    Oakley Morris

    Cali Neveras

    Ethan Phelps

    Chloe Pituch

    Isaac Rabinowitz

    Clodagh Roche

    Weston Schatteman

    Noah Shedd

    Lindsey Smyser

    James Snook

    Gracie Stoveken

    Wyatt John Thomas

    Marissa Walk

    Jace Robert Washer

    Sonja Welch

    Timothy Abramov

    Grade 8

    Gabriella Barone

    Joshua Betsch

    Flynn Bogue

    Kylie Boucher

    Collin Breen

    Sierra Caban

    Phoenix Caravello

    Maya Carriere

    James Cichon-Wood

    Brendan Clark

    Rowan Collins

    Zaylin Colon

    Carmela Colpa Spinelli

    Jade Colpa Spinelli

    Michael Crowley-Spisiak

    Alexander Csizmar

    Luka Danilovich

    Alaina Decker

    Layla DeSantis

    Tristan DeSantis

    Emmett Dingman

    Stephanie Doherty

    Chase Early

    Violet Edsall

    Daniel Gaylor

    Lucas Gaylor

    Noah Gentile

    Molly Hoehmann

    Ella Interdonato

    Aliza Ioffe

    Liam Ireland

    Mattias Itjen

    Tyler Jackson

    Fae Tuyen La

    Tanner Lambert

    Keira Laux

    Anthony Marrone

    Daria Matyushina

    Margaret McAllister

    Mikayla Pantoni

    Maria Peixoto Valada

    Kylie Pevion

    Robert Reilly

    Gianna Lynn Rizzo

    Aaliyah Roberts

    Delaney Roberts

    Alexandra Roginski

    Naomi Salazar

    Carter Schatteman

    Elijah Sheeran

    Amelia Sherwood

    Lola Sigtermans

    Leah Sims

    Julia Stalter

    Javyn Szipocs

    Scarlet Van Orden

    Aubrey Weingartner

    Gabriel Welch

    Zoey Wooster

    Honors

    Grade 6

    Callie Bannon

    Conrad Calabrese

    Allison Cross

    Cayden Cutrona

    Liam Damon

    Kaitlyn DeGroat

    Michael DeMaio

    Nicolai Diaz

    Sofia Diaz

    Dominic Dichterenko

    Bailey Ernst

    Eli Gonzalez

    Emma Hompesch

    Levi Houghtaling

    Eugene Jarvis

    Steve Keyishian

    Eva Langan

    Cody Loeb

    Lily Martin

    Michael McAllister

    Mackenzie McDonagh

    Antonia McKersie

    Oliver Newhoff

    Mia Ochlan

    Colton Olivieri

    Blake Petersen

    Charlotte Ray

    Zoey Rivera

    Cyndal Ross

    Leah Seitz

    Francesca Smith

    Phoebe Thomas

    Charlotte Tsaptsinos

    Velez-Medina

    Katelyn Weingartner

    Kayden Winslow

    Grade 7

    Brantley Allen

    Thomas Brown

    Angel Castillo

    Jionni Chominsky

    Lilliana Corcoran

    Braeden Csizmar

    Ireland Damon

    Madison DeRise

    Maddelyn Diaz

    William Dwyer

    Lilyanna Flanagan

    Temperance Goldberg

    Evan Hendershot

    Anderson Herbert

    Giovanni Hernandez

    Jayleen Hernandez

    Gianna Jara

    Mason Kaushan

    Liam Lind

    Halle Martinez

    Kendall Mason

    Hudson Mastrocovi

    Cayleen May

    Xavier Mendoza

    Isabelle Moraga

    John Ostensen

    Mason Pallozzi

    Jason Perruso

    Jocelyn Peters

    Jordan Pevion

    Carter Randall

    Veronica Rebock

    Rilee Riddlehoover

    Kalila Rivers

    Daryanna Rosa

    Myzair Settles

    Rachael Smith

    Alexander Stetsiuk

    McKenzie Swanerbury

    Ethan Trzcinski

    Leira Vazquez

    Savannah Wollman

    Hailey Yarrish

    Mateo Zapatel

    Ethan Zimmer

    Grade 8

    Hunter Anthony

    Jacob Bailey

    Riley Bannon

    Angelin Belcher

    Jacob Bonilla

    Hailey Brown

    Veronica Brzenia

    Youngshin Choi

    Calvin Damon

    Orlando De La Paz

    Alayna DeFazio

    Ajay Dicette

    Briana Donatone

    Bentley Elliott

    Connor Elliott

    Ian Fernandes

    Evan Freymuth

    Boden Gardner

    Aiden Gastman

    Benjamin Giarratano

    Jason Kaushan

    Emma Leonawicz

    Grace Lopez

    Quinn Martell

    Nathan Marx

    Carter McCann

    William McHenry

    Katherine Miller

    Khloe Napoli

    Faith Norton

    Carter Redmond

    Summer Reyes

    Havier Samuels

    Kian Smith

    Kynlee Smith

    Silas Stutzman

    Xenia Theodoropoulos

    Jonathan Troisi

    Olivia Valentin

    Cooper Wallace

    Liam Walz

    Lily Wells

    Brooklyn Wright

    Brynlee Yuhas

    Zhang-Oliva