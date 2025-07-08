Honor Roll: Delaware Valley High School Marking 4 2024-25

High Honors
Grade 9
Avarie Cole Balogh
Joseph Michael Barone
Addison Rachel Braun
Hailey Robyn Burakowski
Hayleigh Elizabeth Buter
Tristan Margaro Cabral
Lilian Mae Cleary
Makayla Ashley Colon
Rogue Arowen Cronin-Snook
Sarah Rose Decker
Guilianna Madison DeMaio
Aurora Bella Dingman
Regan Lynn Donnelly
Ayden Eugene Eames
Grace Riley Eby
Colton Wesley Eckert
Douglas Wilson Fernandes
Kayla Jay Gamer
Anna Gnatyuk
Addyson Marie Hamilton
Ella Rose Healy
Megan Danielle Hemsworth
Grace Anne Holderith
Devyn Bobbi Leanne Jahrling
Reagan Lynn Kear
Adrianna Mary Keller
Gianna Nicole Lake
Logan Alexander Lewis
Taya Marie Lotito
Ella Grace Manheim
Lyric Raven Christine Martin
Orrin Xavier Maxwell
Haleigh Rose McHugh
Adeline Elizabeth Murphy
Isabella Rose Nantista
Brooke Clare Nielsen
Colin Padraic O’Connor
Winter Lily Newton Oliver
Daisy Lily Olivo Heller
Hari Himanshu Patel
Scarlett Meadow Pisano
Noah James Post
Joni Yayan Prinzing
Kaelyn Nicole Redmond
Ilaria Lucia Sarte
Pashance Ty’Mani Settles
Brennan Thomas Snyder
Finn Edward Stutzman
Josiah Richie Suarez
Beau Ellison Tannenbaum
Liam Michael Tobin
Alexandra Savvas Tsiattalos
Emma Jean Williams
Camryn Ann Yakupcin
High Honors
Grade 10
David Joseph Agron
Taylor Elmer Allen
Faith Marie Bailey
Dylan Mitchel Bannon
Jasmine Renae Bean
Eva Izabella Bruveris
Samuel Michael Carlozzi
Nathaniel Dean Carso
Ashley Zoraya Castillo Martinez
Sarah Souad Chalhoub
Wooseok Choi
Yeongseon Choi
Thomas Michael Cronin
Madison Anne Curchoe
Nicholas Joseph D’Ambola
Taylor Lynn Davenport
Madelyn Paige DeJoseph
Kai Francis DeSantis
Cecelia Nicole Dickerson
Lalibella Ambessa Marie Dillon
Matthew Hunter Ertola
William Robert Fells
Ryder Jameson Flores
Carina Ting Foronda
Valeria Giraldo Arboleda
Meghan Elizabeth Haggerty
Annalina Grace Hall-Belluscio
Liah Hariprashad
Derrick Edward Harris
Mackenzie Rae Heath
Vanessa Rose Knapp
Alicja Joanna Lajdecki
Olivia Faith Langelotti
Rowan Max Laubin
Keira Jade LeMay
Phillip Andrew Leslie
Josephine Maria Lordi
Paris Izabella Machado
Matthew Joseph Marotta
Inessa Marie Martin
Hailey Marie McManus
Noah Driggs Morales
Camila Gabrielle Moreira
Aaron Jayden Mosser
Shannon Jean O’Leary
Liam Xavier Orben-McDaniel
Lily Anne Oyer
Brooke Adele Palmeri
Lorelei Gwen Rabolli
Rhyanne Catherine Rettinger
Sophia Marie Romeo
Xiomara Ysabel-Zya Rosario
Peyton Elizabeth Runnalls
Sydney Anne Schroeder
Ella Marie Sims
Tyler David Spicer
Taelyn Margarete Christine Steele
Julia Paige VanJahnke
Lydia Jean Whitney
Samuel Jack Wood
Gretchen Elizabeth Zahler
Grade 11
Dominick Pasquale Agron
Jocelyn Rose Alveari
Elizabeth Ann Bailey
Ruby Catherine Bailor
Joseph Ceasar Benavides
Cameron Elizabeth Brockway
Kelsey Shannon Cassidy
Sophia Chen
Arabella Eva Ciarelli
Isabella Ruth Colavito
Christopher Matthew Coolbaugh
Joseph Michael Dallesandro
Addison Carolena Del Mauro
Savannah Elizabeth Delaney
Sydney Elizabeth DeLeeuw
Christopher Jack Devaney
Christian Reed Dierksen
Ella Dong
Jocelyn Elizabeth Dzyak
Samuel Ryan Edsall
Alexis Faith Erven
Philip Andrew Fitzpatrick
Kaitlin Marie Gelardi
Connor Patrick Giblin
Chase Allen Gillette
Aiden James Haas
Jackson Reed Hancock
Preston Joseph Hawkes
Jason James Helferty
Julianna Hopper
Michael John Iuzzolino
Emma Mae Jacobs
Cara Mia Johnson
Ethan Joseph Koloski
Chloe Komporlis
Natalie Jolie Kresse
Saranda Kurtolli
Finnegan Connor Lewis
Madison Leigh Mayfield
Colin Michael McGarvey
Keenan Michael McHenry
Jackson Paul Miller
James Mills
Natalia Maria Monterroso
Mariam Abrikovna Mukhammadiyeva
Enessa Haley Nordlund
Sidney Anthony Olejnik
Jaida Marie Palacios
Yekatherina Poletayeva
Theresa Marie Pomara
Kate Elizabeth Prior
Christopher Anthony Renna
Maddox John Rhodes
Irelyn Brianne Roberts
Ariana Caridad Rodriguez
Jeremy Michael Rudin
Anthony Gianni Samartina
Isabella Teresa Seidel
Emma Nicole Simmons
Emma Lena Smith
Kimberly Elizabeth Smyser
Brielle Elizabeth Spears
Taylor Michelle Spears
Colin James Stanley
Grace Pilar Stevens
Savannah Sue Van Orden
Toni Ann Vilord
Gabriel Thomas Wagner
Brianna Ashley Waldron
Carl Conrad Wallenburg
Emily Grace Warfsman
Bella Sky Wilkins
Addison Elizabeth Yadanza
Sebastian Casey Zakiewicz
Grade 12
Laila Carolyn Abdul-Wahhab
Brandon Miles Albaugh
Joshua Michael Allen
Sophie Christine Allen
Jason Benjamin Arnone
Ryan Anthony Baka
Gianna Kalie Balu
Siasia Jade Bean
Nakiesha Kiearah Boecke
Ava Marie Capeci
Nicholas Joseph Carlozzi
Owen Dean Carso
Caterina Maria Catizone
Wooyong Choi
Abigail Julia Chudoba
Cara Evelyn Churchill
Liliana Marie Coe
Dominick Mauro Colonna
Isabella Ciara Como
Trinity Faith Cook
Gavin Charles Crane
Emily Megan Cronin
Claire Rose Culver
McKenna Katherine Curulli
Daniel Anthony Dascoli
Tabitha Jewel Depew
Victoria Rose Depew
Cameron Deanna DiPietro
Addison Paige Domanico
Lauren Marie Donnelly
Annabelle Patricia Doro
Danielle Rose Eisloeffel
Liam Gallagher Fass
Renee Marie Ferry
Stanley Dean Finelli
Juliet Elizabeth Fitzpatrick
Christopher Joseph Freeman
Angelina Rosa Genovese
Mason Parker Gratcofsky
Jack Mitchell Greening
Rylee Elizabeth Grumbine
Gino Alexander Gualandi
Kyle Aaron Gutschmidt
Maxwell Gray Hancock
Arianna Elise Healy
Keegan Alexander Heath
Isabella Rose Hemler
Logan Michael Hendricks
Luke Anthony Hoffman
Noelle Carolyn Holderith
Jacob William Horigan
Alina Michelle Kanet
Zachary Demitreas Kladakis
Mackenzie Paige Koger
Kwanjun Koh
Ava Rose Kraszewski
Chase Aidan Kurcon
Anthony Jeffrey Lampo
Kristen Grace Langelotti
Peyton Edwin LaRocco
Theodore Joseph Lee
Kenneth Burke Leissler
Tyler Lewis Maney
Claire Patricia Marotta
Robert Charles Messier
Olivia Montanino
Alexander James Mullen
Brooke Lynn Natter
Bennett Joseph Nielsen
Nicholas Lazlo Nilsen
Ava Belle O’Grady
Jennifer Mihaela Pasalau
Smit Hareshkumar Patel
Luke Arthur Peereboom
Ryan Liam Francis Rand
JohnMichael Roberts
Jillian Rose Robinson
Alivia Saraiha Roche
Emily Alizabeth Ryerson
Julia Irene Scheuermann
Anna Ruth Sickler
Christopher Michael Smirman
Etain Elizabeth Starr
Ava Ryan Sustack
Kayla Lucille Sykes
Olivia Sean VanTassell
Anna Frances Vogel
Travis Hayden Walton
Cole Aaron Weston
Jessica Leigh Willson
Rylee Lorraine Wolak
Payton Ann Yakupcin
Michelle Zakharova
Everett Addison Zellmer
Jenna Nicole Zuelch
Honors
Mia Rae Arnone
Liam Joseph Asevedo
Annabelle Elivia Babb
Cole Richard Belcher
Abigail Rose Bernardi
Jonah Cruz Berrios
Julia Marie Betsch
Myiah Sophya Bonilla-O’Brien
Savannah Lynn Boucher
Mya Elizabeth Burke
Derek James Chervenak
Drew Daniel Churchill
Rocco Vino Ciarelli
Benjamin Ryan Cush
Keira Nicole Czekaj
Savva Danilovich
Joseph Antonio Davila
Natte Marian De Freese
Megan Taylor Dellavecchia
Arianna Christina Demmo
Kay Lee Dunlap
Nathan Christopher Erickson
Isabella Gianna Faust
Adam Richard Fitch
Mackenzie Rose Flanagan
Jaslene Analisa Funk
Deyan Saurabh Gajjar
Chase Gabriel Gerke
Robert Michael Giarratano
Ian Nicholas Gosine
Ellie Lisann Gratcofsky
Nina Starr Green
Jayden Robert Gregoire
Julian Samuel Hall-Belluscio
Amilliana Marie-Michelle Halstead
Aiden William Hickey
Elliana Lynn Hollenbeck
Makayley Rose Hughes
Hailey Elizabeth Ireland
Trent Augustus Kaylor
Nicholas Christian Keller
William Alexander Kent
Timothy Joseph Kleh
William Reynolds Leissler
Lindsay Ann Leonard
Genessa Bayyinah Lester
Keirsten Taylor Linehan
Carmine Thomas Lucente
Caitlin Ashley Luciano
Gina Marie MacKeigan
Sophia Maltseva
Traeh Elise Mann
Lex McKelvay
Kassidy Mae Meisenhelder
Jacob Zachary Natter
Trey Jace Newton
Trevor Ridley O’Brien
Asher Wyatt Onofry
Eliza Ruby Padgett
Antonina G Pantano
Malaeyah Shantaya Paynes-Gant
Ebony Lilly Phillips
Grace Anna Piurowski
Kaitlyn Mae Polarek
Andrey Georg Poletayev
John Kyle Raabe
Brianna Alicia Rebman
Tanairi Karamia Rivera
Acela Caroline Roberts
Mia Ann Roberts
Anya Marie Roessner
Isabella Grace Rosen
Victoria Ruzanova
Stephanie Jacquelyn Salisbury
Joshua Xavier Santamaria
Christian Thomas Sell
Cassidy Joan Shallo
Timothy Lee Shifflett
Nichole Skarulis
Paisley Eva Smith
Emma Claire Sneckenberg
Delanie Grace Stumpf
Madeline Rose Sutphen
Christopher James Tanzini
James Thomas Thornton
Emma Lynn Tierney
Katelyn Marie Travis
Cheyenne Jolee Van Orden
Andrew John Venditti
Isabella Rose Wallenburg
Hailee Claire Walzer
Jackson Bryce Wegforth
Joseph Paul Weidner
Fiona Francis Weimer
Victoria Mary Whitten
Russell Andrew Wilsey
Brooklynn Dara Wilson
Lucas James Woodward
Jude Walker Yost
Grade 10
Emma Marie Angiolelli
Amanda Patricia Aragona
Paige Caroline Babcock
Brendan Andrew Nathaniel Baird
Samantha Rose Baumann
Marek Thomas Bekirov
Nadya Nicole Bermudez Viccica
Harrison Michael Bixby
Victoria Cheyenne Bleichner
Ryley Jane Bolles
Aidan Taylor Brown
Lily Grace Brown
Madison Kathryn Caruso
Riley Ann Covart
Joseph Vincent D’Antuono
James McHale Dabney
Samantha Mia DeFazio
Faith Emma DiGiovanna
Vanessa Marie Dispoto
Emma Danielle Edwards
Devin John Estevez
Marin Renee Eversdyke
Miley Elizabeth Fantauzzi
Ian Grant Fenstermacher
Samuel Raymond Fisher
Jaxon Daniel Fraggetta
Jack Robert Gagnon
Maxim Constantine Gartner
Ever Joel Gonzalez Posadas
Edward James Gordon
Sydney Lyn Harris
Makaylee Rose Kalitsnik
Mitchell Anthony Kellstrom
Owen Matthew LaPalme
Michael Allen Latini
Juliet Adele Lee
Savannah Rae Liz
Shane Michael Mackin
George Anthony Maffia
Kaelyn Brielle Mailler
Joseph Desmond Mangiaracina
McKenna Louise Mann
Paige Marie Martine
Marley Marie McPherson
Sofia Alexis Mikhaylov
Emilie Joy Moon
Jack Christopher Morris
Alexandra Lynn Morton
Sophia Rose Mullen
Monet Aurette Murante
Jason Thomas Nagy
Rylee Esther Nitecki
Holly Elizabeth Olcott
Maxwell Shea Parker
Angelina Faith Perino
Gianna Rose Perone
Daisha Gloria Phillips
Terence Jason Plummer
Kayden Joseph Puiu
Anthony Valentino Ramirez
Darren Frederick Rebman
William Lynell Redick
Gabrielle Leigh Roberts
Chase John Ruzanski
Gisella Elaine Salazar
Oliver Cash Simpson
Alyssa Dorothy Smirman
Jacob Michael Solch
Rowan Donald Storms
Emma Addison Strickler
Gerard Anthony Suarez
Kaden LaShun Sublett
Kyle Han Suh
Emani Jade Sutton
Jamison Christian Sybrandy
Kadeen Kevin Trent
Anjali Udeshi
Sarah Lily Vaca Santos
Chelsey Vivar
Drew Carter Wallace
Madison Charlotte Warfsman
Emma Alyssa Watkins
Nova Claire Weyant
Alexandra Grace White
Eli James Wilson
Jacob Allen Wolak
Logan Scott Woodward
Jordan Anthony Zerilli
Sara Acosta Rios
Jaionna Serenity Anthony
Matthew Joseph Baldwin
Angelica Marie Barcia
Ella Dorothy Becker
Isaac Tucker Amaral Becker
Leah Marie Bird
Samantha Lynn Blanchard
Brady Paul Blaut
Quaheem Jhamarc Brown-Gant
Shaun Patrick Cannalley
Dominic Jesse Cipriano
Anthony Cruz
Danielle Darlene Cruz
Haley Kay Cummings
Cheyenne Violet Decker
Ashantia Dicette
Jordan Kathleen Dickerson
Aidan Edward Early
Hayden William Elderkin
Justin Angel Estevez
Carmella Candace Ford
Alexander Benjamin Gartner
Garrett Thomas Hamilton
Teegan Hamilton Handy
Alec Anthony Hattar
Jesse Irving Hawke
Kamilla Maria Hnativ
Bryce Richard Hopper
Emiley Joy Hughes
Riley Katherine Hunt
Benjamin Michael Ioffe
Timothy James Jason
Mylie Marie Kilheeney
Shane Robert Kolenet
Annabelle Marie Kornmeyer
Nicole Angelina Kresse
Koby Skyler Leggio
Tyler Christopher Lombardo
Mackenzie Grace Magie
Layla Skye McCormick
Riley Paige McHenry
Cameron Marley Moses
Cody Daniel Mueller
Zayra Ninoska Murillo Reyes
Logan Tully Murray
Reilly Grace Newton
Camila Marie Nunez
William Allan Onofry
Krystina Solveig Orby
Emma Lynn Ostensen
Vidhi Brijeshkumar Patel
Chase Aiden Peereboom
Sara Anne Michelle Pilon
Andria Storm Prime
Samantha Rose Prisco
Joshua William Rhein
Isabella Brianna Robinson
Brianna Nicole Robles
Jeremiah William Segal
Isabella Marie Sevek
Daniyal Hasnain Sharif
Sasha Kathryn Sheehan
Landin Charles Siek
Ella Scarlett Smith
Riley Christopher Smith
Natasha Marie Soto
Trace Kyle Stalter
Cal William Stewart
Lily Rose Stoveken
Ava Elizabeth Troup
Hailey Jade VanJahnke
Gia Marie Vouchik
Andrew Logan Wallace
Jake Denton Wallace
Emma Josephine Weimer
Mariana Wyss Duarte
Kate Lynn Yablonski
Gideon Staton Yost
Maya Alexandra Zhivkovich
Alyssa Rose Zimmer
Gabriella Sky Aitken
Gianna Victoria Ataide
Nicholas J Bellomo
Shannon Elizabeth Biedrzycki
Michael Joseph Brown
Norman Alfred Burke
Julian David Caamano
Adan Paul Candelario
Adain James Cardona
Ella Jc Carroll
Olivia Carlie Colonna
Ryan Jeremy Cook
Laila Iris De Freese
Emily McKenzie Decker
Rebecca Lynne Decker
Molly Elizabeth Derr
Shannon Elizabeth Eby
Michael Jeremiah John Elaro
Gabriella Ryanne Fatigati
Amber Ting Foronda
Peter Hall Franz
Sara Dempsey Gagnon
Juliana Michalina Galbraith
Marissa Wyllow Frances Gates
Sophia Elizabeth Gentile
James Andrew Haag
Kaiden Vincent Hallock
Michael Sebastian Heilgendorff
Hailey Lynn Hemsworth
Kaylee Heather Hutman
Evan Blake Hyams
Tyler John Ingraham
Ashton Tyler Johnson
Keegan Rodney John Johnson
Dakota Skye Jordan
Grady Edward Kean
Kelly Krasicki
Keira Elizabeth Lazzaro
Josalyn Marie Legato
Emma June Leskin
Kelsey Erika Linton
Mason James Longhenry
James Matthew MacIntosh
Bryson Aiden Mackey
Tyler Scott Matteson
Ava Lynn McAteer
Carrigan Rileigh McCormack
Caden Richard McGoey
Maxine Rose McNamara
Adam Joseph Meyer
Justin Ishmel Morris
James Thomas Murphy
Ciara Jade Newton
Ciara Niamh Ni-Chinneide
Addison Marie Oliver
Hannah Elizabeth Olivier
Logan Price Olsommer
Jaylynn Marie Ortiz
Caroline Renee Patire
Daniella Maria Perunsky
Noah Brooks Rabolli
Caitlyn Margaret Reilly
Lola-Novalee Ross
Emma Katharine Ryan
Lucas Xavier Schaffer
Giavanna Eleonor Scimeca
Emily Ann Smith
Kieran Daniel Smith
Brayden Todd Snyder
Jaci Jean Straway
Mia Kathleen Stumpf
Layden Joseph Talmadge
Kate Eileen Tamplin
Bryce Michael Thoman
Mia Jaden Thompson
Jonathan David Torres
Rebecca Ruby Vaca Santos
Daeus Fidencio Vazquez
Charles Stanley Wagner
Madisyn Marie Walker
Samantha Anne Ward
Kaeliann Elizabeth Wieboldt
Ceanna Marie Williams
Sean Robert Winship
Queenie Yang
Emily Grace Yatsonsky