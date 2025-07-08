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Honor Roll: Delaware Valley High School Marking 4 2024-25

Milford PA /
| 08 Jul 2025 | 04:43
    Honor Roll: Delaware Valley High School Marking 4 2024-25

High Honors

Grade 9

Avarie Cole Balogh

Joseph Michael Barone

Addison Rachel Braun

Hailey Robyn Burakowski

Hayleigh Elizabeth Buter

Tristan Margaro Cabral

Lilian Mae Cleary

Makayla Ashley Colon

Rogue Arowen Cronin-Snook

Sarah Rose Decker

Guilianna Madison DeMaio

Aurora Bella Dingman

Regan Lynn Donnelly

Ayden Eugene Eames

Grace Riley Eby

Colton Wesley Eckert

Douglas Wilson Fernandes

Kayla Jay Gamer

Anna Gnatyuk

Addyson Marie Hamilton

Ella Rose Healy

Megan Danielle Hemsworth

Grace Anne Holderith

Devyn Bobbi Leanne Jahrling

Reagan Lynn Kear

Adrianna Mary Keller

Gianna Nicole Lake

Logan Alexander Lewis

Taya Marie Lotito

Ella Grace Manheim

Lyric Raven Christine Martin

Orrin Xavier Maxwell

Haleigh Rose McHugh

Adeline Elizabeth Murphy

Isabella Rose Nantista

Brooke Clare Nielsen

Colin Padraic O’Connor

Winter Lily Newton Oliver

Daisy Lily Olivo Heller

Hari Himanshu Patel

Scarlett Meadow Pisano

Noah James Post

Joni Yayan Prinzing

Kaelyn Nicole Redmond

Ilaria Lucia Sarte

Pashance Ty’Mani Settles

Brennan Thomas Snyder

Finn Edward Stutzman

Josiah Richie Suarez

Beau Ellison Tannenbaum

Liam Michael Tobin

Alexandra Savvas Tsiattalos

Emma Jean Williams

Camryn Ann Yakupcin

High Honors

Grade 10

David Joseph Agron

Taylor Elmer Allen

Faith Marie Bailey

Dylan Mitchel Bannon

Jasmine Renae Bean

Eva Izabella Bruveris

Samuel Michael Carlozzi

Nathaniel Dean Carso

Ashley Zoraya Castillo Martinez

Sarah Souad Chalhoub

Wooseok Choi

Yeongseon Choi

Thomas Michael Cronin

Madison Anne Curchoe

Nicholas Joseph D’Ambola

Taylor Lynn Davenport

Madelyn Paige DeJoseph

Kai Francis DeSantis

Cecelia Nicole Dickerson

Lalibella Ambessa Marie Dillon

Matthew Hunter Ertola

William Robert Fells

Ryder Jameson Flores

Carina Ting Foronda

Valeria Giraldo Arboleda

Meghan Elizabeth Haggerty

Annalina Grace Hall-Belluscio

Liah Hariprashad

Derrick Edward Harris

Mackenzie Rae Heath

Vanessa Rose Knapp

Alicja Joanna Lajdecki

Olivia Faith Langelotti

Rowan Max Laubin

Keira Jade LeMay

Phillip Andrew Leslie

Josephine Maria Lordi

Paris Izabella Machado

Matthew Joseph Marotta

Inessa Marie Martin

Hailey Marie McManus

Noah Driggs Morales

Camila Gabrielle Moreira

Aaron Jayden Mosser

Shannon Jean O’Leary

Liam Xavier Orben-McDaniel

Lily Anne Oyer

Brooke Adele Palmeri

Lorelei Gwen Rabolli

Rhyanne Catherine Rettinger

Sophia Marie Romeo

Xiomara Ysabel-Zya Rosario

Peyton Elizabeth Runnalls

Sydney Anne Schroeder

Ella Marie Sims

Tyler David Spicer

Taelyn Margarete Christine Steele

Julia Paige VanJahnke

Lydia Jean Whitney

Samuel Jack Wood

Gretchen Elizabeth Zahler

Grade 11

Dominick Pasquale Agron

Jocelyn Rose Alveari

Elizabeth Ann Bailey

Ruby Catherine Bailor

Joseph Ceasar Benavides

Cameron Elizabeth Brockway

Kelsey Shannon Cassidy

Sophia Chen

Arabella Eva Ciarelli

Isabella Ruth Colavito

Christopher Matthew Coolbaugh

Joseph Michael Dallesandro

Addison Carolena Del Mauro

Savannah Elizabeth Delaney

Sydney Elizabeth DeLeeuw

Christopher Jack Devaney

Christian Reed Dierksen

Ella Dong

Jocelyn Elizabeth Dzyak

Samuel Ryan Edsall

Alexis Faith Erven

Philip Andrew Fitzpatrick

Kaitlin Marie Gelardi

Connor Patrick Giblin

Chase Allen Gillette

Aiden James Haas

Jackson Reed Hancock

Preston Joseph Hawkes

Jason James Helferty

Julianna Hopper

Michael John Iuzzolino

Emma Mae Jacobs

Cara Mia Johnson

Ethan Joseph Koloski

Chloe Komporlis

Natalie Jolie Kresse

Saranda Kurtolli

Finnegan Connor Lewis

Madison Leigh Mayfield

Colin Michael McGarvey

Keenan Michael McHenry

Jackson Paul Miller

James Mills

Natalia Maria Monterroso

Mariam Abrikovna Mukhammadiyeva

Enessa Haley Nordlund

Sidney Anthony Olejnik

Jaida Marie Palacios

Yekatherina Poletayeva

Theresa Marie Pomara

Kate Elizabeth Prior

Christopher Anthony Renna

Maddox John Rhodes

Irelyn Brianne Roberts

Ariana Caridad Rodriguez

Jeremy Michael Rudin

Anthony Gianni Samartina

Isabella Teresa Seidel

Emma Nicole Simmons

Emma Lena Smith

Kimberly Elizabeth Smyser

Brielle Elizabeth Spears

Taylor Michelle Spears

Colin James Stanley

Grace Pilar Stevens

Savannah Sue Van Orden

Toni Ann Vilord

Gabriel Thomas Wagner

Brianna Ashley Waldron

Carl Conrad Wallenburg

Emily Grace Warfsman

Bella Sky Wilkins

Addison Elizabeth Yadanza

Sebastian Casey Zakiewicz

Grade 12

Laila Carolyn Abdul-Wahhab

Brandon Miles Albaugh

Joshua Michael Allen

Sophie Christine Allen

Jason Benjamin Arnone

Ryan Anthony Baka

Gianna Kalie Balu

Siasia Jade Bean

Nakiesha Kiearah Boecke

Ava Marie Capeci

Nicholas Joseph Carlozzi

Owen Dean Carso

Caterina Maria Catizone

Wooyong Choi

Abigail Julia Chudoba

Cara Evelyn Churchill

Liliana Marie Coe

Dominick Mauro Colonna

Isabella Ciara Como

Trinity Faith Cook

Gavin Charles Crane

Emily Megan Cronin

Claire Rose Culver

McKenna Katherine Curulli

Daniel Anthony Dascoli

Tabitha Jewel Depew

Victoria Rose Depew

Cameron Deanna DiPietro

Addison Paige Domanico

Lauren Marie Donnelly

Annabelle Patricia Doro

Danielle Rose Eisloeffel

Liam Gallagher Fass

Renee Marie Ferry

Stanley Dean Finelli

Juliet Elizabeth Fitzpatrick

Christopher Joseph Freeman

Angelina Rosa Genovese

Mason Parker Gratcofsky

Jack Mitchell Greening

Rylee Elizabeth Grumbine

Gino Alexander Gualandi

Kyle Aaron Gutschmidt

Maxwell Gray Hancock

Arianna Elise Healy

Keegan Alexander Heath

Isabella Rose Hemler

Logan Michael Hendricks

Luke Anthony Hoffman

Noelle Carolyn Holderith

Jacob William Horigan

Alina Michelle Kanet

Zachary Demitreas Kladakis

Mackenzie Paige Koger

Kwanjun Koh

Ava Rose Kraszewski

Chase Aidan Kurcon

Anthony Jeffrey Lampo

Kristen Grace Langelotti

Peyton Edwin LaRocco

Theodore Joseph Lee

Kenneth Burke Leissler

Tyler Lewis Maney

Claire Patricia Marotta

Robert Charles Messier

Olivia Montanino

Alexander James Mullen

Brooke Lynn Natter

Bennett Joseph Nielsen

Nicholas Lazlo Nilsen

Ava Belle O’Grady

Jennifer Mihaela Pasalau

Smit Hareshkumar Patel

Luke Arthur Peereboom

Ryan Liam Francis Rand

JohnMichael Roberts

Jillian Rose Robinson

Alivia Saraiha Roche

Emily Alizabeth Ryerson

Julia Irene Scheuermann

Anna Ruth Sickler

Christopher Michael Smirman

Etain Elizabeth Starr

Ava Ryan Sustack

Kayla Lucille Sykes

Olivia Sean VanTassell

Anna Frances Vogel

Travis Hayden Walton

Cole Aaron Weston

Jessica Leigh Willson

Rylee Lorraine Wolak

Payton Ann Yakupcin

Michelle Zakharova

Everett Addison Zellmer

Jenna Nicole Zuelch

Honors

Grade 9

Mia Rae Arnone

Liam Joseph Asevedo

Annabelle Elivia Babb

Cole Richard Belcher

Abigail Rose Bernardi

Jonah Cruz Berrios

Julia Marie Betsch

Myiah Sophya Bonilla-O’Brien

Savannah Lynn Boucher

Mya Elizabeth Burke

Derek James Chervenak

Drew Daniel Churchill

Rocco Vino Ciarelli

Benjamin Ryan Cush

Keira Nicole Czekaj

Savva Danilovich

Joseph Antonio Davila

Natte Marian De Freese

Megan Taylor Dellavecchia

Arianna Christina Demmo

Kay Lee Dunlap

Nathan Christopher Erickson

Isabella Gianna Faust

Adam Richard Fitch

Mackenzie Rose Flanagan

Jaslene Analisa Funk

Deyan Saurabh Gajjar

Chase Gabriel Gerke

Robert Michael Giarratano

Ian Nicholas Gosine

Ellie Lisann Gratcofsky

Nina Starr Green

Jayden Robert Gregoire

Julian Samuel Hall-Belluscio

Amilliana Marie-Michelle Halstead

Aiden William Hickey

Elliana Lynn Hollenbeck

Makayley Rose Hughes

Hailey Elizabeth Ireland

Trent Augustus Kaylor

Nicholas Christian Keller

William Alexander Kent

Timothy Joseph Kleh

William Reynolds Leissler

Lindsay Ann Leonard

Genessa Bayyinah Lester

Keirsten Taylor Linehan

Carmine Thomas Lucente

Caitlin Ashley Luciano

Gina Marie MacKeigan

Sophia Maltseva

Traeh Elise Mann

Lex McKelvay

Kassidy Mae Meisenhelder

Jacob Zachary Natter

Trey Jace Newton

Trevor Ridley O’Brien

Asher Wyatt Onofry

Eliza Ruby Padgett

Antonina G Pantano

Malaeyah Shantaya Paynes-Gant

Ebony Lilly Phillips

Grace Anna Piurowski

Kaitlyn Mae Polarek

Andrey Georg Poletayev

John Kyle Raabe

Brianna Alicia Rebman

Tanairi Karamia Rivera

Acela Caroline Roberts

Mia Ann Roberts

Anya Marie Roessner

Isabella Grace Rosen

Victoria Ruzanova

Stephanie Jacquelyn Salisbury

Joshua Xavier Santamaria

Christian Thomas Sell

Cassidy Joan Shallo

Timothy Lee Shifflett

Nichole Skarulis

Paisley Eva Smith

Emma Claire Sneckenberg

Delanie Grace Stumpf

Madeline Rose Sutphen

Christopher James Tanzini

James Thomas Thornton

Emma Lynn Tierney

Katelyn Marie Travis

Cheyenne Jolee Van Orden

Andrew John Venditti

Isabella Rose Wallenburg

Hailee Claire Walzer

Jackson Bryce Wegforth

Joseph Paul Weidner

Fiona Francis Weimer

Victoria Mary Whitten

Russell Andrew Wilsey

Brooklynn Dara Wilson

Lucas James Woodward

Jude Walker Yost

Grade 10

Emma Marie Angiolelli

Amanda Patricia Aragona

Paige Caroline Babcock

Brendan Andrew Nathaniel Baird

Samantha Rose Baumann

Marek Thomas Bekirov

Nadya Nicole Bermudez Viccica

Harrison Michael Bixby

Victoria Cheyenne Bleichner

Ryley Jane Bolles

Aidan Taylor Brown

Lily Grace Brown

Madison Kathryn Caruso

Riley Ann Covart

Joseph Vincent D’Antuono

James McHale Dabney

Samantha Mia DeFazio

Faith Emma DiGiovanna

Vanessa Marie Dispoto

Emma Danielle Edwards

Devin John Estevez

Marin Renee Eversdyke

Miley Elizabeth Fantauzzi

Ian Grant Fenstermacher

Samuel Raymond Fisher

Jaxon Daniel Fraggetta

Jack Robert Gagnon

Maxim Constantine Gartner

Ever Joel Gonzalez Posadas

Edward James Gordon

Sydney Lyn Harris

Makaylee Rose Kalitsnik

Mitchell Anthony Kellstrom

Owen Matthew LaPalme

Michael Allen Latini

Juliet Adele Lee

Savannah Rae Liz

Shane Michael Mackin

George Anthony Maffia

Kaelyn Brielle Mailler

Joseph Desmond Mangiaracina

McKenna Louise Mann

Paige Marie Martine

Marley Marie McPherson

Sofia Alexis Mikhaylov

Emilie Joy Moon

Jack Christopher Morris

Alexandra Lynn Morton

Sophia Rose Mullen

Monet Aurette Murante

Jason Thomas Nagy

Rylee Esther Nitecki

Holly Elizabeth Olcott

Maxwell Shea Parker

Angelina Faith Perino

Gianna Rose Perone

Daisha Gloria Phillips

Terence Jason Plummer

Kayden Joseph Puiu

Anthony Valentino Ramirez

Darren Frederick Rebman

William Lynell Redick

Gabrielle Leigh Roberts

Chase John Ruzanski

Gisella Elaine Salazar

Oliver Cash Simpson

Alyssa Dorothy Smirman

Jacob Michael Solch

Rowan Donald Storms

Emma Addison Strickler

Gerard Anthony Suarez

Kaden LaShun Sublett

Kyle Han Suh

Emani Jade Sutton

Jamison Christian Sybrandy

Kadeen Kevin Trent

Anjali Udeshi

Sarah Lily Vaca Santos

Chelsey Vivar

Drew Carter Wallace

Madison Charlotte Warfsman

Emma Alyssa Watkins

Nova Claire Weyant

Alexandra Grace White

Eli James Wilson

Jacob Allen Wolak

Logan Scott Woodward

Jordan Anthony Zerilli

Grade 11

Sara Acosta Rios

Jaionna Serenity Anthony

Matthew Joseph Baldwin

Angelica Marie Barcia

Ella Dorothy Becker

Isaac Tucker Amaral Becker

Leah Marie Bird

Samantha Lynn Blanchard

Brady Paul Blaut

Quaheem Jhamarc Brown-Gant

Shaun Patrick Cannalley

Dominic Jesse Cipriano

Anthony Cruz

Danielle Darlene Cruz

Haley Kay Cummings

Cheyenne Violet Decker

Ashantia Dicette

Jordan Kathleen Dickerson

Aidan Edward Early

Hayden William Elderkin

Justin Angel Estevez

Carmella Candace Ford

Alexander Benjamin Gartner

Garrett Thomas Hamilton

Teegan Hamilton Handy

Alec Anthony Hattar

Jesse Irving Hawke

Kamilla Maria Hnativ

Bryce Richard Hopper

Emiley Joy Hughes

Riley Katherine Hunt

Benjamin Michael Ioffe

Timothy James Jason

Mylie Marie Kilheeney

Shane Robert Kolenet

Annabelle Marie Kornmeyer

Nicole Angelina Kresse

Koby Skyler Leggio

Tyler Christopher Lombardo

Mackenzie Grace Magie

Layla Skye McCormick

Riley Paige McHenry

Cameron Marley Moses

Cody Daniel Mueller

Zayra Ninoska Murillo Reyes

Logan Tully Murray

Reilly Grace Newton

Camila Marie Nunez

William Allan Onofry

Krystina Solveig Orby

Emma Lynn Ostensen

Vidhi Brijeshkumar Patel

Chase Aiden Peereboom

Sara Anne Michelle Pilon

Andria Storm Prime

Samantha Rose Prisco

Joshua William Rhein

Isabella Brianna Robinson

Brianna Nicole Robles

Jeremiah William Segal

Isabella Marie Sevek

Daniyal Hasnain Sharif

Sasha Kathryn Sheehan

Landin Charles Siek

Ella Scarlett Smith

Riley Christopher Smith

Natasha Marie Soto

Trace Kyle Stalter

Cal William Stewart

Lily Rose Stoveken

Ava Elizabeth Troup

Hailey Jade VanJahnke

Gia Marie Vouchik

Andrew Logan Wallace

Jake Denton Wallace

Emma Josephine Weimer

Mariana Wyss Duarte

Kate Lynn Yablonski

Gideon Staton Yost

Maya Alexandra Zhivkovich

Alyssa Rose Zimmer

Grade 12

Gabriella Sky Aitken

Gianna Victoria Ataide

Nicholas J Bellomo

Shannon Elizabeth Biedrzycki

Michael Joseph Brown

Norman Alfred Burke

Julian David Caamano

Adan Paul Candelario

Adain James Cardona

Ella Jc Carroll

Olivia Carlie Colonna

Ryan Jeremy Cook

Laila Iris De Freese

Emily McKenzie Decker

Rebecca Lynne Decker

Molly Elizabeth Derr

Shannon Elizabeth Eby

Michael Jeremiah John Elaro

Gabriella Ryanne Fatigati

Amber Ting Foronda

Peter Hall Franz

Sara Dempsey Gagnon

Juliana Michalina Galbraith

Marissa Wyllow Frances Gates

Sophia Elizabeth Gentile

James Andrew Haag

Kaiden Vincent Hallock

Michael Sebastian Heilgendorff

Hailey Lynn Hemsworth

Kaylee Heather Hutman

Evan Blake Hyams

Tyler John Ingraham

Ashton Tyler Johnson

Keegan Rodney John Johnson

Dakota Skye Jordan

Grady Edward Kean

Kelly Krasicki

Keira Elizabeth Lazzaro

Josalyn Marie Legato

Emma June Leskin

Kelsey Erika Linton

Mason James Longhenry

James Matthew MacIntosh

Bryson Aiden Mackey

Tyler Scott Matteson

Ava Lynn McAteer

Carrigan Rileigh McCormack

Caden Richard McGoey

Maxine Rose McNamara

Adam Joseph Meyer

Justin Ishmel Morris

James Thomas Murphy

Ciara Jade Newton

Ciara Niamh Ni-Chinneide

Addison Marie Oliver

Hannah Elizabeth Olivier

Logan Price Olsommer

Jaylynn Marie Ortiz

Caroline Renee Patire

Daniella Maria Perunsky

Noah Brooks Rabolli

Caitlyn Margaret Reilly

Lola-Novalee Ross

Emma Katharine Ryan

Lucas Xavier Schaffer

Giavanna Eleonor Scimeca

Emily Ann Smith

Kieran Daniel Smith

Brayden Todd Snyder

Jaci Jean Straway

Mia Kathleen Stumpf

Layden Joseph Talmadge

Kate Eileen Tamplin

Bryce Michael Thoman

Mia Jaden Thompson

Jonathan David Torres

Rebecca Ruby Vaca Santos

Daeus Fidencio Vazquez

Charles Stanley Wagner

Madisyn Marie Walker

Samantha Anne Ward

Kaeliann Elizabeth Wieboldt

Ceanna Marie Williams

Sean Robert Winship

Queenie Yang

Emily Grace Yatsonsky

Emily Grace Yatsonsky