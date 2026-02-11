Honor Roll: Delaware Valley Middle School Marking Period 2 2025-26

High Honors
Grade 6
Colt Allen
Ellie Bacus
Alyssa Bailey
Emma Bauman
Victoria Benyovszki
Sofia Bocaletti
Alianna Byrnes
Jackson Cabrera
Joseph Coniglio
Ella Cosman
Trevor DeSarro
Noah Eira
Peyton Fisher
Calvin Giordano
Aria Gonzalez
Danica Graziano
Benjamin Hammond
Bryce Holtzer
Sadie Jensen
Kelsie Johnson
Derrick Ketchell
Mason Kraemer
Evoni Krasulski
Lynnae Kresse
Morgan Kulisz
Zachary Kutschera
Elizabeth Lindholm
Logan Livingston
Cordelia MacPeek
Richard Mai
Hudson Massey
Mackenzie McAdam
Anya Nielsen
Dominic Ortega
Christopher Pfaeffle
Rachel Pflanz
Maverick Poveda
Santino Rivera
Troy Roessner
Cole Rohrer
Willow Schlichtman
Jillian Sell
Anastasia Soto
Avery Stewart
Jason Stierle
Theodore Stierle
Jack Trochiano
Gabriella Tsiattalos
Emma Weglarz
Luke Wilson
Liam Woodward
Andrew Wummer
Avangeline Zellmer
Grade 7
Myah Amici
Eduardo Arias
Isabella Bailey
Maximilian Carlozzi
Surie Chen
John Cincotta
Grace Colville
Penelope Cordova
Giavanna Cosentino
Jeegan Decker
Dominic DeLauro
Naksh Desai
Abel Doak
Justin Fumasoli
Adelyn Gamer
Kai Gara
Gianna Grompone
Mya Haffner
Liliana Hall-Belluscio
Jodie Harrison
William Hoar
Colton Judd
Trevor Justino
Madilyn Latini
Maeve McGoey
Keston Monahan
Griffyn Navitsky
Miabella Paradiso
Aayushi Patel
Hazel Pope
Darendra Ramnauth
Isabella Reyes
Angelina Shaughnessy
Benjamin Siemers
Cara Spak
Hayley Sullivan
Adairia Taryla
Jovey Thiele
Keegen Vandermark
Amber VanEkelenburg
Edward Vingoe
Colton Voelker
Caleb Wagner
Brielle Wulf
Grade 8
Chloe Ruiz
Taylor Babb
Jeffrey Berger
Edward Bierhorst
Zoe Bocaletti
Kyle Brown
Rayvon Carr
Marc Cavalli
Patty Chen
Abigail Colleran
Kaylee Connaughton
Jacob Cosman
Alexis DeGraw
Jordan Delahoz
Declan Dorcas
Harlee Draghi
Sydney Dutkus
Kendall Eckert
Elijah Feleppa
Jeremy Gesualdo
Ryan Haggerty
Richard Hoar
Kelsey Hunt
Matteo Iuzzolino
Sekai Jones
Bailey Kameen
Jaskirat Kaur
Taryn Kaylor
Brett Luposello
Wyatt Malenczak
Ayla Martine
Allyson Masone
Gavin McAteer
Lyla Mieczkowski
Thi Nguyen
Lukas Nicholas
Joellen Nielsen
Maryah Nuhn
Gabriel O’Sullivan
Tajae Redick
Gabriel Rivera-Nales
Chloe Schwerdtfeger
Michael Simmons
Connor Stewart
Lyla Sustack
Miley Sutton
Patrick Tamplin
Emily Triassi
Jayrajsinh Vaghela
Maxx Weber
Lily Weglarz
and Alexa Wood-Dech
Honors
Morgan Babb
Joseph Barcia
Megan Been
Hunter Conklin
Dalilah Counts
Brennan Cyrek
Blake Dennison
Ava Eccleston
Layla Foster
Russell Fowler
Andrew Gawlik
Haylee Granados
Andrew Hammond
Liam Hickey
Emma Hill
Weston Jakaitis
Aubrey Knapp
Jayde Lazier
Mikaela Maltseva
Giovanni Manzo
Kaydence Meininger
Liam Olsommer
Vruta Patel
Gabriela Pillacela Torres
Aaron Rodgers
Sophia Sager
Ashlyn Schuller
Lucius Station
Gianna Talmadge
Gavin Young
Scarlett Bean
Landan Clarke
Maggie Collins
Milah De Freese
Michael Fleming
Bradley Gaa
Benjamin Gonet
Robert Gregoire
Mikayla Hickey
Lorelei Hoeper
Stanley Hyziak
Polly Juergens
Maeve Kaiser
Osi Keeling
Blayden Kelly
Ava Kimberlin
Aubrey Kirwan
Mackenzie Lee
Connor Leiter
Isaac Lewis
Jazmyne Mahoney
Colton Malone
Sadie Martine
Keertana Patel
Mia Pavinich
Stephon Petrakian
Arianna Rose
Christian Saldana
Wyatt Slattery-Conklin
Logan Tully
Matthew Wagner
Abigail Young
Benjamin Almeida
Paul Barcia
Lydia Boronow
Andrew Brigante
Joanna Cabrera-Agostini
Tyler Carter
Cole Cassidy
Mary Cetin
Angelo Ciarelli
Colton Ellsworth
Jackson Fells
Nicole Helt
Rylan Jackim
Maxyne Jahrling
Lilianna Kratochwill
Chase Kurz
Andersen Lateer
Cassidy Lentoni
Daphne Ley
Aayden Lugo
Griffin Luposello
Isabel Messaros
Mackenzie Roselli
John Ruiz
Charlotte Salvato
Natalie Shannon
Brooke Sovak
Ryan Warfsman
Stephanie Williams
Olivia Wummer