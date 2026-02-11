x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Delaware Valley Middle School Marking Period 2 2025-26

| 11 Feb 2026 | 11:05

    High Honors

    Grade 6

    Colt Allen

    Ellie Bacus

    Alyssa Bailey

    Emma Bauman

    Victoria Benyovszki

    Sofia Bocaletti

    Alianna Byrnes

    Jackson Cabrera

    Joseph Coniglio

    Ella Cosman

    Trevor DeSarro

    Noah Eira

    Peyton Fisher

    Calvin Giordano

    Aria Gonzalez

    Danica Graziano

    Benjamin Hammond

    Bryce Holtzer

    Sadie Jensen

    Kelsie Johnson

    Derrick Ketchell

    Mason Kraemer

    Evoni Krasulski

    Lynnae Kresse

    Morgan Kulisz

    Zachary Kutschera

    Elizabeth Lindholm

    Logan Livingston

    Cordelia MacPeek

    Richard Mai

    Hudson Massey

    Mackenzie McAdam

    Anya Nielsen

    Dominic Ortega

    Christopher Pfaeffle

    Rachel Pflanz

    Maverick Poveda

    Santino Rivera

    Troy Roessner

    Cole Rohrer

    Willow Schlichtman

    Jillian Sell

    Anastasia Soto

    Avery Stewart

    Jason Stierle

    Theodore Stierle

    Jack Trochiano

    Gabriella Tsiattalos

    Emma Weglarz

    Luke Wilson

    Liam Woodward

    Andrew Wummer

    Avangeline Zellmer

    Grade 7

    Myah Amici

    Eduardo Arias

    Isabella Bailey

    Maximilian Carlozzi

    Surie Chen

    John Cincotta

    Grace Colville

    Penelope Cordova

    Giavanna Cosentino

    Jeegan Decker

    Dominic DeLauro

    Naksh Desai

    Abel Doak

    Justin Fumasoli

    Adelyn Gamer

    Kai Gara

    Gianna Grompone

    Mya Haffner

    Liliana Hall-Belluscio

    Jodie Harrison

    William Hoar

    Colton Judd

    Trevor Justino

    Madilyn Latini

    Maeve McGoey

    Keston Monahan

    Griffyn Navitsky

    Miabella Paradiso

    Aayushi Patel

    Hazel Pope

    Darendra Ramnauth

    Isabella Reyes

    Angelina Shaughnessy

    Benjamin Siemers

    Cara Spak

    Hayley Sullivan

    Adairia Taryla

    Jovey Thiele

    Keegen Vandermark

    Amber VanEkelenburg

    Edward Vingoe

    Colton Voelker

    Caleb Wagner

    Brielle Wulf

    Grade 8

    Chloe Ruiz

    Taylor Babb

    Jeffrey Berger

    Edward Bierhorst

    Zoe Bocaletti

    Kyle Brown

    Rayvon Carr

    Marc Cavalli

    Patty Chen

    Abigail Colleran

    Kaylee Connaughton

    Jacob Cosman

    Alexis DeGraw

    Jordan Delahoz

    Declan Dorcas

    Harlee Draghi

    Sydney Dutkus

    Kendall Eckert

    Elijah Feleppa

    Jeremy Gesualdo

    Ryan Haggerty

    Richard Hoar

    Kelsey Hunt

    Matteo Iuzzolino

    Sekai Jones

    Bailey Kameen

    Jaskirat Kaur

    Taryn Kaylor

    Brett Luposello

    Wyatt Malenczak

    Ayla Martine

    Allyson Masone

    Gavin McAteer

    Lyla Mieczkowski

    Thi Nguyen

    Lukas Nicholas

    Joellen Nielsen

    Maryah Nuhn

    Gabriel O’Sullivan

    Tajae Redick

    Gabriel Rivera-Nales

    Chloe Schwerdtfeger

    Michael Simmons

    Connor Stewart

    Lyla Sustack

    Miley Sutton

    Patrick Tamplin

    Emily Triassi

    Jayrajsinh Vaghela

    Maxx Weber

    Lily Weglarz

    and Alexa Wood-Dech

    Honors

    Grade 6

    Morgan Babb

    Joseph Barcia

    Megan Been

    Hunter Conklin

    Dalilah Counts

    Brennan Cyrek

    Blake Dennison

    Ava Eccleston

    Layla Foster

    Russell Fowler

    Andrew Gawlik

    Haylee Granados

    Andrew Hammond

    Liam Hickey

    Emma Hill

    Weston Jakaitis

    Aubrey Knapp

    Jayde Lazier

    Mikaela Maltseva

    Giovanni Manzo

    Kaydence Meininger

    Liam Olsommer

    Vruta Patel

    Gabriela Pillacela Torres

    Aaron Rodgers

    Sophia Sager

    Ashlyn Schuller

    Lucius Station

    Gianna Talmadge

    Gavin Young

    Grade 7

    Scarlett Bean

    Landan Clarke

    Maggie Collins

    Milah De Freese

    Michael Fleming

    Bradley Gaa

    Benjamin Gonet

    Robert Gregoire

    Mikayla Hickey

    Lorelei Hoeper

    Stanley Hyziak

    Polly Juergens

    Maeve Kaiser

    Osi Keeling

    Blayden Kelly

    Ava Kimberlin

    Aubrey Kirwan

    Mackenzie Lee

    Connor Leiter

    Isaac Lewis

    Jazmyne Mahoney

    Colton Malone

    Sadie Martine

    Keertana Patel

    Mia Pavinich

    Stephon Petrakian

    Arianna Rose

    Christian Saldana

    Wyatt Slattery-Conklin

    Logan Tully

    Matthew Wagner

    Abigail Young

    Grade 8

    Benjamin Almeida

    Paul Barcia

    Lydia Boronow

    Andrew Brigante

    Joanna Cabrera-Agostini

    Tyler Carter

    Cole Cassidy

    Mary Cetin

    Angelo Ciarelli

    Colton Ellsworth

    Jackson Fells

    Nicole Helt

    Rylan Jackim

    Maxyne Jahrling

    Lilianna Kratochwill

    Chase Kurz

    Andersen Lateer

    Cassidy Lentoni

    Daphne Ley

    Aayden Lugo

    Griffin Luposello

    Isabel Messaros

    Mackenzie Roselli

    John Ruiz

    Charlotte Salvato

    Natalie Shannon

    Brooke Sovak

    Ryan Warfsman

    Stephanie Williams

    Olivia Wummer