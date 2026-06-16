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Honor Roll: Dingman-Delaware Middle School 4th Marking Period 2025-26

| 16 Jun 2026 | 10:58

    High Honors

    Grade 8

    Timothy Abramov

    Gabriella Barone

    Joshua Betsch

    Flynn Bogue

    Kylie Boucher

    Collin Breen

    Veronica Brzenia

    Sierra Caban

    Phoenix Caravello

    Maya Carriere

    James Cichon-Wood

    Brendan Clark

    Rowan Collins

    Zaylin Colon

    Carmela Colpa Spinelli

    Jade Colpa Spinelli

    Michael Crowley-Spisiak

    Alexander Csizmar

    Calvin Damon

    Orlando De La Paz

    Alaina Decker

    Alayna DeFazio

    Layla DeSantis

    Tristan DeSantis

    Emmett Dingman

    Stephanie Doherty

    Violet Edsall

    Connor Elliott

    Ian Fernandes

    Evan Freymuth

    Aiden Gastman

    Lucas Gaylor

    Noah Gentile

    Lillianna Hickok

    Molly Hoehmann

    Ella Interdonato

    Aliza Ioffe

    Liam Ireland

    Mattias Itjen

    Tyler Jackson

    Fae Tuyen La

    Tanner Lambert

    Emma Leonawicz

    Anthony Marrone

    Quinn Martell

    Daria Matyushina

    Carter McCann

    Katherine Miller

    Mikayla Pantoni

    Maria Peixoto Valada

    Kylie Pevion

    Gianna Lynn Rizzo

    Aaliyah Roberts

    Delaney Roberts

    Naomi Salazar

    Carter Schatteman

    Elijah Sheeran

    Amelia Sherwood

    Lola Sigtermans

    Leah Sims

    Kian Smith

    Julia Stalter

    Javyn Szipocs

    Scarlet Van Orden

    Aubrey Weingartner

    Tian Zhang-Oliva

    Grade 7

    Emma Albro

    Harper Allees

    Emma Armandi

    Timothy Barabatko

    McKinley Barry

    Connor Breen

    Adam Brown

    Thomas Brown

    Geunhyeok Choi

    Lilliana Corcoran

    Braeden Csizmar

    Ireland Damon

    Tory Davidson

    Madison DeRise

    Emma DiPietro

    Katey DiPietro

    Colton Dyer

    Joseph Ferracane

    Lilyanna Flanagan

    Lila Follansbee

    Caleb Gardner

    Victoria Grigoriu

    Brielle Guida

    Riley Harrington

    Maxwell Hazard

    Kasen Hazelton

    Anderson Herbert

    Miriam Ioffe

    Kyla James

    Mason Kaushan

    Piper Loewenberg

    Nina Louallen-Nironi

    Brett Luhrs

    Abigale Majewicz

    Halle Martinez

    Xavier Mendoza

    Oakley Morris

    Cali Neveras

    Jordan Pevion

    Chloe Pituch

    Isaac Rabinowitz

    Veronica Rebock

    Clodagh Roche

    Noah Shedd

    Lindsey Smyser

    Gracie Stoveken

    Marissa Walk

    Jace Robert Washer

    Ethan Zimmer

    Grade 6

    Natalie Albano

    Levi Allees

    Jaxson Bailey

    Yahmin Bankasliattar

    Lee Beasom

    Michael Bower

    Dominic Cardona

    Siwon Choi

    Woohyuk Choi

    Tiffanie Cross

    Cayden Cutrona

    Kaitlyn DeGroat

    Nicolai Diaz

    Isabella Eisloeffel

    Bailey Ernst

    Paloma Giarratano

    Peyton Gili

    David Gitelman

    Isabella Giusfredi

    Eli Gonzalez

    Eliana Hofmann

    Jace Holocher

    Karolina Kedzior

    Clare Kim

    Eva Langan

    Zoey Mailler

    Michael McAllister

    Ava McCann

    Cole McGurgan

    Antonia McKersie

    Matthew Molinaro

    Oliver Newhoff

    Zada Orabona

    Michael Pantoni

    Ariana Pardilov

    Jessa Paul

    Blake Petersen

    Alana Pratt

    Gwenevere Ramondino

    Charlotte Ray

    Zoey Rivera

    Kelly Rodriguez

    Gabriella Roginski

    Aiden Ruiz

    Robert Ruiz

    Eliot Ruppert

    Gianna Rusin

    Josephine Ryder

    Alysson Santamaria

    Veronica Shiner

    Sydney Short

    Francesca Smith

    Egypt Stevenson

    Vladimir Tenenbaum

    Anabelle Tully

    Chloe Van Vlack

    Hayden Vincent

    Dillon Williams

    Chayse Winslow

    Kayden Winslow

    Kamryn Zahlman

    William Zierer

    Honors

    Grade 8

    Jacob Bailey

    Riley Bannon

    Hailey Brown

    Colt Butters

    Youngshin Choi

    Valentina Cincotta

    Dallas Colon-Geisler

    Samuel Conklin

    Luka Danilovich

    Ajay Dicette

    Briana Donatone

    Chase Early

    Bentley Elliott

    Daniel Gaylor

    Benjamin Giarratano

    Erika Kidney

    Grace Lopez

    Canaan Louallen-Nironi

    Margaret McAllister

    William McHenry

    Xavier Ortiz

    Quentin Perry

    Carter Redmond

    Robert Reilly

    Andre Rivera

    Havier Samuels

    Silas Stutzman

    Xenia Theodoropoulos

    Cooper Wallace

    Liam Walz

    Gabriel Welch

    Lily Wells

    Aria Williams

    Brooklyn Wright

    Grade 7

    Brantley Allen

    Arianna Bratcher

    Angel Castillo

    Kristopher Clark

    Evalina Collado

    Maddelyn Diaz

    Ruby Eckerl

    Riley Faust

    Liam Finnegan

    Shane Fucetola

    Silas Haug

    Evan Hendershot

    Giovanni Hernandez

    Jayleen Hernandez

    Mia Hernandez

    Jace Hicks

    Callan Kear

    Teagan Kelly

    Cayleen May

    Bailey Noviski

    John Wyatt Ostensen

    Mason Pallozzi

    Carter Randall

    Rilee Riddlehoover

    Eliana Rivera

    Kalila Rivers

    Weston Schatteman

    Myzair Settles

    Rachael Smith

    Ethan Trzcinski

    Leira Vazquez

    Sonja Welch

    Savannah Wollman

    Hailey Yarrish

    Mateo Zapatel

    Grade 6

    Allyson Baker

    Callie Bannon

    Gage Baumann

    Ethan Collinsworth

    Angelina Contreras

    Gilgallon Eric Cupid

    Giovanni Curtis

    Katie Dalrymple

    Liam Damon

    Michael DeMaio

    Sophia Garcia

    Logan Heinze

    Wesley Hickok

    Emma Hompesch

    Eugene Jarvis

    Charlotte Keller

    Steve Keyishian

    Jaxson Leslie

    Cody Loeb

    Evan Macaluso

    Lily Martin

    Zaidy Martinez

    Scarlett Marx

    Gavin McCooey

    Mackenzie McDonagh

    Ayden McIntosh

    Oliver Murray

    Sophia Nelson

    Mia Ochlan

    Kara Odynsky

    Bonilla Perez

    Dale Riley

    Bailey Rivera

    Katalina Rodriguez

    Alexandr Rose

    Charlotte Ryder

    Ava Scheu

    Leah Seitz

    Charlotte Tsaptsinos

    Sophia Vadi

    Colin VanJahnke

    Sophia VanJahnke

    Olivia Velez-Medina

    Katelyn Weingartner

    Sydney Weingartner