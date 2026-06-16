Honor Roll: Dingman-Delaware Middle School 4th Marking Period 2025-26

High Honors
Grade 8
Timothy Abramov
Gabriella Barone
Joshua Betsch
Flynn Bogue
Kylie Boucher
Collin Breen
Veronica Brzenia
Sierra Caban
Phoenix Caravello
Maya Carriere
James Cichon-Wood
Brendan Clark
Rowan Collins
Zaylin Colon
Carmela Colpa Spinelli
Jade Colpa Spinelli
Michael Crowley-Spisiak
Alexander Csizmar
Calvin Damon
Orlando De La Paz
Alaina Decker
Alayna DeFazio
Layla DeSantis
Tristan DeSantis
Emmett Dingman
Stephanie Doherty
Violet Edsall
Connor Elliott
Ian Fernandes
Evan Freymuth
Aiden Gastman
Lucas Gaylor
Noah Gentile
Lillianna Hickok
Molly Hoehmann
Ella Interdonato
Aliza Ioffe
Liam Ireland
Mattias Itjen
Tyler Jackson
Fae Tuyen La
Tanner Lambert
Emma Leonawicz
Anthony Marrone
Quinn Martell
Daria Matyushina
Carter McCann
Katherine Miller
Mikayla Pantoni
Maria Peixoto Valada
Kylie Pevion
Gianna Lynn Rizzo
Aaliyah Roberts
Delaney Roberts
Naomi Salazar
Carter Schatteman
Elijah Sheeran
Amelia Sherwood
Lola Sigtermans
Leah Sims
Kian Smith
Julia Stalter
Javyn Szipocs
Scarlet Van Orden
Aubrey Weingartner
Tian Zhang-Oliva
Grade 7
Emma Albro
Harper Allees
Emma Armandi
Timothy Barabatko
McKinley Barry
Connor Breen
Adam Brown
Thomas Brown
Geunhyeok Choi
Lilliana Corcoran
Braeden Csizmar
Ireland Damon
Tory Davidson
Madison DeRise
Emma DiPietro
Katey DiPietro
Colton Dyer
Joseph Ferracane
Lilyanna Flanagan
Lila Follansbee
Caleb Gardner
Victoria Grigoriu
Brielle Guida
Riley Harrington
Maxwell Hazard
Kasen Hazelton
Anderson Herbert
Miriam Ioffe
Kyla James
Mason Kaushan
Piper Loewenberg
Nina Louallen-Nironi
Brett Luhrs
Abigale Majewicz
Halle Martinez
Xavier Mendoza
Oakley Morris
Cali Neveras
Jordan Pevion
Chloe Pituch
Isaac Rabinowitz
Veronica Rebock
Clodagh Roche
Noah Shedd
Lindsey Smyser
Gracie Stoveken
Marissa Walk
Jace Robert Washer
Ethan Zimmer
Grade 6
Natalie Albano
Levi Allees
Jaxson Bailey
Yahmin Bankasliattar
Lee Beasom
Michael Bower
Dominic Cardona
Siwon Choi
Woohyuk Choi
Tiffanie Cross
Cayden Cutrona
Kaitlyn DeGroat
Nicolai Diaz
Isabella Eisloeffel
Bailey Ernst
Paloma Giarratano
Peyton Gili
David Gitelman
Isabella Giusfredi
Eli Gonzalez
Eliana Hofmann
Jace Holocher
Karolina Kedzior
Clare Kim
Eva Langan
Zoey Mailler
Michael McAllister
Ava McCann
Cole McGurgan
Antonia McKersie
Matthew Molinaro
Oliver Newhoff
Zada Orabona
Michael Pantoni
Ariana Pardilov
Jessa Paul
Blake Petersen
Alana Pratt
Gwenevere Ramondino
Charlotte Ray
Zoey Rivera
Kelly Rodriguez
Gabriella Roginski
Aiden Ruiz
Robert Ruiz
Eliot Ruppert
Gianna Rusin
Josephine Ryder
Alysson Santamaria
Veronica Shiner
Sydney Short
Francesca Smith
Egypt Stevenson
Vladimir Tenenbaum
Anabelle Tully
Chloe Van Vlack
Hayden Vincent
Dillon Williams
Chayse Winslow
Kayden Winslow
Kamryn Zahlman
William Zierer
Honors
Jacob Bailey
Riley Bannon
Hailey Brown
Colt Butters
Youngshin Choi
Valentina Cincotta
Dallas Colon-Geisler
Samuel Conklin
Luka Danilovich
Ajay Dicette
Briana Donatone
Chase Early
Bentley Elliott
Daniel Gaylor
Benjamin Giarratano
Erika Kidney
Grace Lopez
Canaan Louallen-Nironi
Margaret McAllister
William McHenry
Xavier Ortiz
Quentin Perry
Carter Redmond
Robert Reilly
Andre Rivera
Havier Samuels
Silas Stutzman
Xenia Theodoropoulos
Cooper Wallace
Liam Walz
Gabriel Welch
Lily Wells
Aria Williams
Brooklyn Wright
Brantley Allen
Arianna Bratcher
Angel Castillo
Kristopher Clark
Evalina Collado
Maddelyn Diaz
Ruby Eckerl
Riley Faust
Liam Finnegan
Shane Fucetola
Silas Haug
Evan Hendershot
Giovanni Hernandez
Jayleen Hernandez
Mia Hernandez
Jace Hicks
Callan Kear
Teagan Kelly
Cayleen May
Bailey Noviski
John Wyatt Ostensen
Mason Pallozzi
Carter Randall
Rilee Riddlehoover
Eliana Rivera
Kalila Rivers
Weston Schatteman
Myzair Settles
Rachael Smith
Ethan Trzcinski
Leira Vazquez
Sonja Welch
Savannah Wollman
Hailey Yarrish
Mateo Zapatel
Allyson Baker
Callie Bannon
Gage Baumann
Ethan Collinsworth
Angelina Contreras
Gilgallon Eric Cupid
Giovanni Curtis
Katie Dalrymple
Liam Damon
Michael DeMaio
Sophia Garcia
Logan Heinze
Wesley Hickok
Emma Hompesch
Eugene Jarvis
Charlotte Keller
Steve Keyishian
Jaxson Leslie
Cody Loeb
Evan Macaluso
Lily Martin
Zaidy Martinez
Scarlett Marx
Gavin McCooey
Mackenzie McDonagh
Ayden McIntosh
Oliver Murray
Sophia Nelson
Mia Ochlan
Kara Odynsky
Bonilla Perez
Dale Riley
Bailey Rivera
Katalina Rodriguez
Alexandr Rose
Charlotte Ryder
Ava Scheu
Leah Seitz
Charlotte Tsaptsinos
Sophia Vadi
Colin VanJahnke
Sophia VanJahnke
Olivia Velez-Medina
Katelyn Weingartner
Sydney Weingartner