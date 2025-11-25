x
Honor Roll: Delaware Valley High School Marking Period 1 2025-2026

Milford PA /
| 25 Nov 2025 | 01:44

    Delaware Valley High School Principal Louis Delauro announced that 467 students earned high honor roll awards for the first marking period, and 329 students earned honor awards.

    High Honors

    Grade 9

    Andrew Abramov

    Abigail Ahner

    Lucie Angiolelli

    Abigail Arnold

    Westin Bailey

    Anastasiia Baisheva

    Gabriella Baker

    Theo Balu

    Shahed Bankasli Attar

    Aliya Bates

    Jeylianis Berrios Reyes

    Jake Bischoff

    Alanna Boonyam

    Gabriella Buzalski

    Christian Byrne

    Elaina Caamano

    Olivia Castro

    Julia Conway

    Autumn Curulli

    Emily Davis

    Makayla De Leeuw

    Skarlet DePutron

    Autumn Dietz

    Eva DiGiovanna

    William Dircio Cano

    Brielle Donnelly

    Andersen Dunlap

    Luis Ferreira

    Helaina Fitzpatrick

    Julianne Follansbee

    Holly Foord

    Jeffrey Foord

    Isabella Foster

    Dalila Garcia

    Aiva Garnham

    Michaela Gassler

    Angela Golobrodskiy

    John Harris

    Athena Hattar

    Sophia Hernandez

    Orlando Huerta-Alcaide

    Alycia Jacinto-Norton

    William Jenkins

    Aila Jones

    Devyn Jones

    Shaela Jenica Jones

    Adele Kahmar

    Debora Kim

    Jacob Kutschera

    Olivia Larsen

    Calder Laubin

    Brennan Leskin

    Gabriella Mady

    Chloe Magee

    Sariah Majano

    Lily Mangiaracina

    Tessa Marotta

    Veronika Martin

    Julia Martinez

    Lillian Marx

    Grace Mazza

    Mia McFarlane

    Christopher Miller

    Kaitlin Murphy

    Aubrie Myers

    Lily Ann Nagy

    Gianna Neilson

    Alexandra Novikov

    Leif-Erik Orby

    Sawyer Outwater

    Eva Oyer

    Rocco Paradiso

    William Pashchenko

    Addison Pousley

    Isabella Puiu

    Rajendra Ramnauth

    Alexcia Ramondino

    Lily Red

    Michael Rivera

    Ashlyn Rodriguez Hernandez

    Antonio Rodriguez

    Amaya Ruiz

    Cale Ruppert

    Skylar Shin

    Jaela Simon

    Megan Sohn

    Hrithik Udeshi

    Isabella Waldron

    Emma Wells

    Colin Zellmer

    Ming Zhang

    Sadie Zierer

    Ariana Zoschak

    Grade 10

    Aidan Anderson

    Avarie Balogh

    Joseph Barone

    Abigail Bernardi

    Jeremy Bonilla

    Savannah Boucher

    Addison Braun

    Camryn Brohm

    Hailey Burakowski

    Jacob Cole

    Makayla Colon

    Austin Conklin

    Rogue Cronin-Snook

    Keira Czekaj

    Savva Danilovich

    Francesca De Palma

    Sarah Decker

    Evan Deckinger

    Megan Dellavecchia

    Natalie DelVecchio

    Arianna Demmo

    Regan Donnelly

    Grace Eby

    Colton Eckert

    Douglas Fernandes

    Adam Fitch

    Parker Foss

    Riley Galvin

    Kayla Gamer

    Robert Giarratano

    Anna Gnatyuk

    Ian Gosine

    Julian Hall-Belluscio

    Addyson Hamilton

    Ella Healy

    Megan Hemsworth

    Aiden Hickey

    Lily Hinkey

    Grace Holderith

    Devyn Jahrling

    Trent Kaylor

    Reagan Kear

    Adrianna Keller

    William Kent

    Slawomir Kratochwill

    Gianna Lake

    Logan Lewis

    Taya Lotito

    Sophia Maltseva

    Ella Manheim

    Orrin Maxwell

    Haleigh McHugh

    Adeline Murphy

    Isabella Nantista

    Trey Newton

    Brooke Nielsen

    Colin O’Connor

    Winter Oliver

    Daisy Olivo Heller

    Asher Onofry

    Antonina Pantano

    Hari Patel

    Ebony Phillips

    Scarlett Pisano

    Noah Post

    Joni Prinzing

    Liam Quill

    John Raabe

    Kaelyn Redmond

    Isabella Rosen

    Victoria Ruzanova

    Logan Ryan

    Joshua Santamaria

    Ilaria Sarte

    Brennan Snyder

    Josiah Suarez

    Beau Tannenbaum

    Liam Tobin

    Alexandra Tsiattalos

    Cheyenne Van Orden

    Isabella Wallenburg

    Hailee Walzer

    Joseph Weidner

    Fiona Weimer

    Russell Wilsey

    Lucas Woodward

    Camryn Yakupcin

    Grade 11

    David Agron

    Emma Angiolelli

    Paige Babcock

    Faith Bailey

    Brendan Baird

    Dylan Bannon

    Samantha Baumann

    Jasmine Bean

    Benjamin Bendykowski

    Nadya Bermudez Viccica

    Victoria Bleichner

    Ryley Bolles

    Lily Brown

    Eva Bruveris

    Ellinore Capila-Padiz

    Samuel Carlozzi

    Nathaniel Carso

    Madison Caruso

    Nathaniel Cetin

    Sarah Chalhoub

    Kayla Cheski

    Wooseok Choi

    Yeongseon Choi

    Salvatore Ciarelli

    William Coleman

    Zion Colon

    Riley Covart

    Thomas Cronin

    Chloe Cruz

    Madison Curchoe

    Nicholas D’Ambola

    Joseph D’Antuono

    Andrew Dabney

    Taylor Davenport

    Kai DeSantis

    Cecelia Dickerson

    Lalibella Dillon

    Vanessa Dispoto

    Marin Eversdyke

    Maxano Feleppa

    Grace Filger

    Samuel Fisher

    Ryder Flores

    Carina Foronda

    Meghan Haggerty

    Annalina Hall-Belluscio

    Liah Hariprashad

    Derrick Harris

    Sydney Harris

    Mackenzie Heath

    Heidi Hodany

    Atisha Joannou

    Mitchell Kellstrom

    Shane Kirk

    Vanessa Knapp

    Alicja Lajdecki

    Olivia Langelotti

    Owen LaPalme

    Rowan Laubin

    Juliet Lee

    Owen Lefberg

    Keira LeMay

    Savannah Liz

    Josephine Lordi

    Samara Lynch

    Shane Mackin

    George Maffia

    Kaelyn Mailler

    Joseph Mangiaracina

    Matthew Marotta

    Inessa Martin

    Paige Martine

    Marilyn Marty

    Marley McAfee

    Marley McPherson

    Noah Morales

    Camila Moreira

    Jack Morris

    Kiera Mulzet

    Monet Murante

    Jason Nagy

    Shannon O’Leary

    Liam Orben-McDaniel

    Lily Oyer

    Brooke Palmeri

    London Perez

    Gianna Perone

    Daisha Phillips

    Gregory Plotkin

    Terence Plummer

    Lorelei Rabolli

    Ethan Reilly-Conklin

    Rhyanne Rettinger

    Elijah Robles

    Sophia Romeo

    Xiomara Rosario

    Peyton Runnalls

    Chase Ruzanski

    Jasmyn Ruzzano

    Gisella Salazar

    Zoey Schaal

    Sydney Schroeder

    Lilian Seibert

    Michael Seltzer

    Oliver Simpson

    Ella Sims

    Nicole Stafford

    Taelyn Steele

    Rowan Storms

    Emma Strickler

    Jamison Sybrandy

    Dominic Totten

    Anjali Udeshi

    Sarah Vaca Santos

    Julia VanJahnke

    Joleen Vento

    Madison Warfsman

    Nova Weyant

    Alexandra White

    Lydia Whitney

    Eli Wilson

    Jacob Wolak

    Samuel Wood

    Logan Woodward

    Kaedon Woolsey-Lishman

    Robert Young

    Gretchen Zahler

    Grade 12

    Sara Acosta Rios

    Dominick Agron

    Jocelyn Alveari

    Colin Anderson

    Elizabeth Bailey

    Ruby Bailor

    Matthew Baldwin

    Angelica Barcia

    Kendell Barone

    Ella Becker

    Joseph Benavides

    Noah Berrios

    Leah Bird

    Cadence Blood

    James Bogardus

    Cameron Brockway

    Quaheem Brown-Gant

    Julia Brzenia

    Rihanna Carr

    Kelsey Cassidy

    Ashley Castillo Martinez

    Sophia Chen

    Arabella Ciarelli

    Isabella Colavito

    Ryan Conklin

    Jonathan Corrie

    Anthony Cruz

    Danielle Cruz

    Claire Culver

    Joseph Dallesandro

    Cheyenne Decker

    Christopher DeGraw

    Addison Del Mauro

    Savannah Delaney

    Sydney DeLeeuw

    Andrea DelFreo

    Christopher Devaney

    Ashantia Dicette

    Christian Dierksen

    Ella Dong

    Emma Dong

    Keith Doyle

    Jocelyn Dzyak

    Aidan Early

    Ryan Eckart

    Samuel Edsall

    Hayden Elderkin

    Alexis Erven

    Philip Fitzpatrick

    Alexander Gartner

    Kaitlin Gelardi

    Connor Giblin

    Chase Gillette

    Neamiyah Gilmore

    Aiden Haas

    Jackson Hancock

    Adeline Handy

    Alec Hattar

    Jesse Hawke

    Preston Hawkes

    Jaxson Hazard

    Jason Helferty

    Julianna Hopper

    Riley Hunt

    Benjamin Ioffe

    Michael Iuzzolino

    Emma Jacobs

    Timothy Jason

    Cara Johnson

    Shane Kolenet

    Chloe Komporlis

    Annabelle Kornmeyer

    Natalie Kresse

    Nicole Kresse

    Finnegan Lewis

    Alan Lin

    John Llewellyn

    Tyler Lombardo

    Yuli Lopez Aquino

    James MacIntosh

    Haley Martinez

    Rylee May

    Madison Mayfield

    Layla McCormick

    Colin McGarvey

    Keenan McHenry

    Michael McKeeby

    Giulio Mesiti

    Jackson Miller

    James Mills

    Richard Mollenkopf

    Cody Mueller

    Mariam Mukhammadiyeva

    Logan Murray

    Grace Myers

    Reilly Newton

    Trong Nguyen

    Grant Nielsen

    Enessa Nordlund

    Emma O’Dea

    Sidney Olejnik

    William Onofry

    Krystina Orby

    Emma Ostensen

    Donald Outer

    Shirley Owings-Norman

    Anthony Paradiso

    Vidhi Patel

    Chase Peereboom

    Gianna Peralta

    Gabriel Peruso

    Yekatherina Poletayeva

    Theresa Pomara

    Andria Prime

    Kate Prior

    Thomas Pulaski

    Ryan Liam Rand

    Christopher Renna

    Nikolas Renna

    Maddox Rhodes

    Ayden Ritz

    Spencer Rivera

    Isabella Robinson

    Brianna Robles

    Ariana Rodriguez

    Marilyn Ross

    Jeremy Rudin

    Isabella Seidel

    Andrew Seidler

    Isabella Sevek

    Sasha Sheehan

    Emma Simmons

    Ella Smith

    Kimberly Smyser

    Rory Sparling

    Brielle Spears

    Taylor Spears

    Trace Stalter

    Grace Stevens

    Lily Stoveken

    Logan Tarquini

    Ava Troup

    Charlie Tuzzolo

    Lucas Valentin

    Savanna Van Orden

    Hailey VanJahnke

    Gabriel Wagner

    Brianna Waldron

    Andrew Wallace

    Carl Wallenburg

    Cassidy Walzer

    Emily Warfsman

    Emma Weimer

    Bella Wilkins

    Kate Yablonski

    Addison Yadanza

    Gideon Yost

    Lachlann Young

    Sebastian Zakiewicz

    Lin Zapata

    Honors

    Grade 9

    Kaitlyn Albaugh

    Alia Arias

    Brady Babcock

    Kylie Babcock

    Riley Bassett

    Nathaniel Bayliss

    Gabriella Breder

    Madison Bushey

    John Butters

    Noah Capila-Padiz

    Sophia Cappelli

    Addison Carpenter

    Alanna Carroll

    Cooper Cassimore

    Tanner Cassimore

    Hunter Cayot

    James Chasey

    Kevin Ciriello

    Corey Cook

    Lydia Coronato

    Angelo Cosentino

    Emily Covart

    Jack Curchoe

    Aiden Curulli

    Landon Decker

    Eva DeLauro

    Renato Diaz-Phelps

    Maximus Diffenderfer

    Mackenzie DiMarsico

    Courtney Erven

    Diane Ewings

    Brody Feely

    Andrew Flood

    Izabella Galloway

    Ethan Gannon

    Haylee Giammichele

    Kai Gibbons

    Albie Godfrey

    Lucy Gonet

    Kolton Graber

    Sonja Guadalupe

    Nicholas Haag

    Tristan Harrison

    Thomas Height

    Andrew Hicks

    Henry Hoeper

    Nathan Huff

    Evan Jacobs

    Athena Joannou

    Jameson Kirschner

    Emma Kirwan

    Justin Kizis

    Carter Kolenet

    Jayden Lampo

    Hailee Lanier

    Niko Leoncavallo

    Cooper Longhenry

    Grayson Mackin

    Skylar Malone

    Julian Manon

    Lucas Messier

    Hanah Nordlund

    Mia Pauley

    Sophia Perez

    Alexander Rebock

    Sofia Rizzo

    Christopher Rodriguez-Ynoa

    Melissa Saint Jean

    Michael Smith

    Sayuri Soto

    Timothy Stopchak

    Michaela Sutton

    Jace Thiele

    Nicole Torres

    Isabella Travers

    Tahira Trent

    Rowin VanOrden

    Penelope Wentworth

    Violet Wetzel

    Michael Williams

    Samantha Wilson

    Logan Wright

    Grade 10

    Charles Adorno

    Lucas Ataide

    Annabelle Babb

    Evan Barcheski

    Clare Barcia

    Nicholas Bartomeo

    Julia Betsch

    Savanna Bilach

    Hayleigh Buter

    Alexa Byrnes

    Anthony Carbone

    Makayla Carpenter

    Faith Cendroski

    Drew Churchill

    Rocco Ciarelli

    Benjamin Cush

    Sophia da Silva

    Joseph Davila

    Natte De Freese

    Guilianna DeMaio

    Isabella DeMeo

    Aurora Dingman

    Shayla Doncell

    Kay Dunlap

    Andrew Dutkowski

    Ayden Eames

    Nathan Erickson

    Isabella Faust

    Mackenzie Flanagan

    Patrick Fleming

    Matthew Frey

    Jaslene Funk

    Deyan Gajjar

    Chase Gerke

    Ellie Gratcofsky

    Jayden Gregoire

    Ariadna Hidalgo Martinez

    Esme Huerta

    Makayley Hughes

    Hailey Ireland

    Chil Jin

    Jack Kahmar

    Timothy Kleh

    William Leissler

    Lindsay Leonard

    Genessa Lester

    Anthony Lordi

    Caitlin Luciano

    Gina MacKeigan

    Traeh Mann

    Dmitrii Markov

    Lyric Martin

    Keegan McFeely

    Lex McKelvay

    Hailey Morgan

    Emily Murphy

    Adam Myers

    Trevor O’Brien

    Eliza Padgett

    Kylie Pearce

    Alexalyn Perez

    Madison Periu

    Grace Piurowski

    Kaitlyn Polarek

    Meeya Ramkissoon

    Brianna Rebman

    Sophia Reinisch

    Samuel Robinson

    Ariana Roche

    Anya Roessner

    Joseph Ross

    Stephanie Salisbury

    Safaa Sameeuddin

    Christian Sell

    Pashance Settles

    Haiden Shauger

    Timothy Shifflett

    Luciana Sierra Orellana

    Nichole Skarulis

    Paisley Smith

    Emma Sneckenberg

    Maya Spicer

    Matthew Spidella

    Hunter Stead

    Anthony Stella

    Mason Stewart

    Finn Stutzman

    James Thornton

    Andrew Venditti

    Ivan Vinson

    Olivia Wagner

    Meadow Weber

    Jackson Wegforth

    Victoria Whitten

    Emma Williams

    Joshua Wills

    Brooklynn Wilson

    Logan Wiltse

    Lukas Yingling

    Thomas Andrew Zaucha

    Grade 11

    Alexis Allen

    Taylor Allen

    Marek Bekirov

    Ricky Belcher

    Harrison Bixby

    Nathan Boonyam

    Matthew Brennan

    David Britos Garcia

    Brendan Bushey

    D-Jay Carides

    Natalie Carpenter

    Brady Carr

    Paul Cimino

    Logan Clarke

    Sean Cleary

    Samuel Coleman

    Zachary Copertino

    Makayla Cuccio

    Samantha DeFazio

    Faith DiGiovanna

    Alyssa Donatone

    Matthew Doro

    Matthew Ertola

    William Fells

    Ian Fenstermacher

    Abigail Franz

    Maxim Gartner

    Valeria Giraldo Arboleda

    Decklan Handley

    Yeva Kolkovska

    Benjamin Kruler

    Michael Latini

    Noah Leoncavallo

    Bryn Leskin

    Phillip Leslie

    Isaiah Lopez

    Xavier Louis

    Paris Machado

    Justin Martin

    Aidan McDonald

    William McKenzie

    Caitlynn McKeon

    Jack Montgomery

    Emilie Moon

    Alexandra Morton

    Aaron Mosser

    Sophia Mullen

    Savannah Murdock

    Ryan O’Connell

    Jacob Pariseau

    Maxwell Parker

    Angelina Perino

    Lucas Petersheim

    Daniel Pflanz

    Benjamin Rabinowitz

    Anthony Ramirez

    Darren Rebman

    Lincoln Reider

    Mark Reinhardt

    Benjamin Roberts

    Gabrielle Roberts

    Killian Rusin

    Caleigh Shannon

    Brayden Slawinski

    Alyssa Smirman

    Gauge Smirman

    Jacob Solch

    Tyler Spicer

    Gabriela Stahlman

    Isabela Stahlman

    Cameron Stark

    Gerard Suarez

    Kyle Suh

    Emily Sullivan

    Emani Sutton

    Hannah Tomczyk

    Kadeen Trent

    Rhys VanDerEems

    Chelsey Vivar

    Emma Wentworth

    Lillian Whitehead

    Taylor Yablonski

    Grade 12

    Jaionna Anthony

    Logan Armstead

    Isaac Tucker Becker

    Samantha Blanchard

    Brady Blaut

    Julia Boronow

    Brian Byrnes

    Shaun Cannalley

    Julianna Carini

    Vicely Cepeda

    Dominic Cipriano

    Sophia Collman

    Trinity Cook

    Christopher Coolbaugh

    Haley Cummings

    Noah Delo

    Christina Devine

    Jordan Dickerson

    Justin Estevez

    Adriana Fedder

    Mychal Fisher

    Carmella Ford

    Megan Frey

    Jack Goss

    Garrett Hamilton

    Bryce Hopper

    Emiley Hughes

    Kayleigh Jagger

    Adonis Jimenes Ventura

    Mylie Kilheeney

    Richard Kleh

    Caden Koger

    Saranda Kurtolli

    Chloe Longhenry

    Mackenzie Magie

    Townes Markwalter

    Connor McCarthy

    Riley McHenry

    McKenzie Montgomery

    Cameron Moses

    Zayra Murillo Reyes

    Hunter O’Dell

    Angela Regina Olsen

    Johnathan Osborne

    Jaida Palacios

    Elijah Pearson

    Samantha Prisco

    Joshua Rhein

    Irelyn Roberts

    Gianna Rodriguez

    Marley Roff

    Francine Russo

    Daniyal Sharif

    Olivia Sheridan

    Landin Siek

    Seleena Snyder Maia

    Natasha Soto

    Colin Stanley

    Camryn Tecchio

    Toni Vilord

    Lucas Walk

    Jake Wallace

    Eric Wilsey

    Maya Zhivkovich

    Alyssa Zimmer