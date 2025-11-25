Honor Roll: Delaware Valley High School Marking Period 1 2025-2026

Delaware Valley High School Principal Louis Delauro announced that 467 students earned high honor roll awards for the first marking period, and 329 students earned honor awards.
High Honors
Grade 9
Andrew Abramov
Abigail Ahner
Lucie Angiolelli
Abigail Arnold
Westin Bailey
Anastasiia Baisheva
Gabriella Baker
Theo Balu
Shahed Bankasli Attar
Aliya Bates
Jeylianis Berrios Reyes
Jake Bischoff
Alanna Boonyam
Gabriella Buzalski
Christian Byrne
Elaina Caamano
Olivia Castro
Julia Conway
Autumn Curulli
Emily Davis
Makayla De Leeuw
Skarlet DePutron
Autumn Dietz
Eva DiGiovanna
William Dircio Cano
Brielle Donnelly
Andersen Dunlap
Luis Ferreira
Helaina Fitzpatrick
Julianne Follansbee
Holly Foord
Jeffrey Foord
Isabella Foster
Dalila Garcia
Aiva Garnham
Michaela Gassler
Angela Golobrodskiy
John Harris
Athena Hattar
Sophia Hernandez
Orlando Huerta-Alcaide
Alycia Jacinto-Norton
William Jenkins
Aila Jones
Devyn Jones
Shaela Jenica Jones
Adele Kahmar
Debora Kim
Jacob Kutschera
Olivia Larsen
Calder Laubin
Brennan Leskin
Gabriella Mady
Chloe Magee
Sariah Majano
Lily Mangiaracina
Tessa Marotta
Veronika Martin
Julia Martinez
Lillian Marx
Grace Mazza
Mia McFarlane
Christopher Miller
Kaitlin Murphy
Aubrie Myers
Lily Ann Nagy
Gianna Neilson
Alexandra Novikov
Leif-Erik Orby
Sawyer Outwater
Eva Oyer
Rocco Paradiso
William Pashchenko
Addison Pousley
Isabella Puiu
Rajendra Ramnauth
Alexcia Ramondino
Lily Red
Michael Rivera
Ashlyn Rodriguez Hernandez
Antonio Rodriguez
Amaya Ruiz
Cale Ruppert
Skylar Shin
Jaela Simon
Megan Sohn
Hrithik Udeshi
Isabella Waldron
Emma Wells
Colin Zellmer
Ming Zhang
Sadie Zierer
Ariana Zoschak
Grade 10
Aidan Anderson
Avarie Balogh
Joseph Barone
Abigail Bernardi
Jeremy Bonilla
Savannah Boucher
Addison Braun
Camryn Brohm
Hailey Burakowski
Jacob Cole
Makayla Colon
Austin Conklin
Rogue Cronin-Snook
Keira Czekaj
Savva Danilovich
Francesca De Palma
Sarah Decker
Evan Deckinger
Megan Dellavecchia
Natalie DelVecchio
Arianna Demmo
Regan Donnelly
Grace Eby
Colton Eckert
Douglas Fernandes
Adam Fitch
Parker Foss
Riley Galvin
Kayla Gamer
Robert Giarratano
Anna Gnatyuk
Ian Gosine
Julian Hall-Belluscio
Addyson Hamilton
Ella Healy
Megan Hemsworth
Aiden Hickey
Lily Hinkey
Grace Holderith
Devyn Jahrling
Trent Kaylor
Reagan Kear
Adrianna Keller
William Kent
Slawomir Kratochwill
Gianna Lake
Logan Lewis
Taya Lotito
Sophia Maltseva
Ella Manheim
Orrin Maxwell
Haleigh McHugh
Adeline Murphy
Isabella Nantista
Trey Newton
Brooke Nielsen
Colin O’Connor
Winter Oliver
Daisy Olivo Heller
Asher Onofry
Antonina Pantano
Hari Patel
Ebony Phillips
Scarlett Pisano
Noah Post
Joni Prinzing
Liam Quill
John Raabe
Kaelyn Redmond
Isabella Rosen
Victoria Ruzanova
Logan Ryan
Joshua Santamaria
Ilaria Sarte
Brennan Snyder
Josiah Suarez
Beau Tannenbaum
Liam Tobin
Alexandra Tsiattalos
Cheyenne Van Orden
Isabella Wallenburg
Hailee Walzer
Joseph Weidner
Fiona Weimer
Russell Wilsey
Lucas Woodward
Camryn Yakupcin
Grade 11
David Agron
Emma Angiolelli
Paige Babcock
Faith Bailey
Brendan Baird
Dylan Bannon
Samantha Baumann
Jasmine Bean
Benjamin Bendykowski
Nadya Bermudez Viccica
Victoria Bleichner
Ryley Bolles
Lily Brown
Eva Bruveris
Ellinore Capila-Padiz
Samuel Carlozzi
Nathaniel Carso
Madison Caruso
Nathaniel Cetin
Sarah Chalhoub
Kayla Cheski
Wooseok Choi
Yeongseon Choi
Salvatore Ciarelli
William Coleman
Zion Colon
Riley Covart
Thomas Cronin
Chloe Cruz
Madison Curchoe
Nicholas D’Ambola
Joseph D’Antuono
Andrew Dabney
Taylor Davenport
Kai DeSantis
Cecelia Dickerson
Lalibella Dillon
Vanessa Dispoto
Marin Eversdyke
Maxano Feleppa
Grace Filger
Samuel Fisher
Ryder Flores
Carina Foronda
Meghan Haggerty
Annalina Hall-Belluscio
Liah Hariprashad
Derrick Harris
Sydney Harris
Mackenzie Heath
Heidi Hodany
Atisha Joannou
Mitchell Kellstrom
Shane Kirk
Vanessa Knapp
Alicja Lajdecki
Olivia Langelotti
Owen LaPalme
Rowan Laubin
Juliet Lee
Owen Lefberg
Keira LeMay
Savannah Liz
Josephine Lordi
Samara Lynch
Shane Mackin
George Maffia
Kaelyn Mailler
Joseph Mangiaracina
Matthew Marotta
Inessa Martin
Paige Martine
Marilyn Marty
Marley McAfee
Marley McPherson
Noah Morales
Camila Moreira
Jack Morris
Kiera Mulzet
Monet Murante
Jason Nagy
Shannon O’Leary
Liam Orben-McDaniel
Lily Oyer
Brooke Palmeri
London Perez
Gianna Perone
Daisha Phillips
Gregory Plotkin
Terence Plummer
Lorelei Rabolli
Ethan Reilly-Conklin
Rhyanne Rettinger
Elijah Robles
Sophia Romeo
Xiomara Rosario
Peyton Runnalls
Chase Ruzanski
Jasmyn Ruzzano
Gisella Salazar
Zoey Schaal
Sydney Schroeder
Lilian Seibert
Michael Seltzer
Oliver Simpson
Ella Sims
Nicole Stafford
Taelyn Steele
Rowan Storms
Emma Strickler
Jamison Sybrandy
Dominic Totten
Anjali Udeshi
Sarah Vaca Santos
Julia VanJahnke
Joleen Vento
Madison Warfsman
Nova Weyant
Alexandra White
Lydia Whitney
Eli Wilson
Jacob Wolak
Samuel Wood
Logan Woodward
Kaedon Woolsey-Lishman
Robert Young
Gretchen Zahler
Grade 12
Sara Acosta Rios
Dominick Agron
Jocelyn Alveari
Colin Anderson
Elizabeth Bailey
Ruby Bailor
Matthew Baldwin
Angelica Barcia
Kendell Barone
Ella Becker
Joseph Benavides
Noah Berrios
Leah Bird
Cadence Blood
James Bogardus
Cameron Brockway
Quaheem Brown-Gant
Julia Brzenia
Rihanna Carr
Kelsey Cassidy
Ashley Castillo Martinez
Sophia Chen
Arabella Ciarelli
Isabella Colavito
Ryan Conklin
Jonathan Corrie
Anthony Cruz
Danielle Cruz
Claire Culver
Joseph Dallesandro
Cheyenne Decker
Christopher DeGraw
Addison Del Mauro
Savannah Delaney
Sydney DeLeeuw
Andrea DelFreo
Christopher Devaney
Ashantia Dicette
Christian Dierksen
Ella Dong
Emma Dong
Keith Doyle
Jocelyn Dzyak
Aidan Early
Ryan Eckart
Samuel Edsall
Hayden Elderkin
Alexis Erven
Philip Fitzpatrick
Alexander Gartner
Kaitlin Gelardi
Connor Giblin
Chase Gillette
Neamiyah Gilmore
Aiden Haas
Jackson Hancock
Adeline Handy
Alec Hattar
Jesse Hawke
Preston Hawkes
Jaxson Hazard
Jason Helferty
Julianna Hopper
Riley Hunt
Benjamin Ioffe
Michael Iuzzolino
Emma Jacobs
Timothy Jason
Cara Johnson
Shane Kolenet
Chloe Komporlis
Annabelle Kornmeyer
Natalie Kresse
Nicole Kresse
Finnegan Lewis
Alan Lin
John Llewellyn
Tyler Lombardo
Yuli Lopez Aquino
James MacIntosh
Haley Martinez
Rylee May
Madison Mayfield
Layla McCormick
Colin McGarvey
Keenan McHenry
Michael McKeeby
Giulio Mesiti
Jackson Miller
James Mills
Richard Mollenkopf
Cody Mueller
Mariam Mukhammadiyeva
Logan Murray
Grace Myers
Reilly Newton
Trong Nguyen
Grant Nielsen
Enessa Nordlund
Emma O’Dea
Sidney Olejnik
William Onofry
Krystina Orby
Emma Ostensen
Donald Outer
Shirley Owings-Norman
Anthony Paradiso
Vidhi Patel
Chase Peereboom
Gianna Peralta
Gabriel Peruso
Yekatherina Poletayeva
Theresa Pomara
Andria Prime
Kate Prior
Thomas Pulaski
Ryan Liam Rand
Christopher Renna
Nikolas Renna
Maddox Rhodes
Ayden Ritz
Spencer Rivera
Isabella Robinson
Brianna Robles
Ariana Rodriguez
Marilyn Ross
Jeremy Rudin
Isabella Seidel
Andrew Seidler
Isabella Sevek
Sasha Sheehan
Emma Simmons
Ella Smith
Kimberly Smyser
Rory Sparling
Brielle Spears
Taylor Spears
Trace Stalter
Grace Stevens
Lily Stoveken
Logan Tarquini
Ava Troup
Charlie Tuzzolo
Lucas Valentin
Savanna Van Orden
Hailey VanJahnke
Gabriel Wagner
Brianna Waldron
Andrew Wallace
Carl Wallenburg
Cassidy Walzer
Emily Warfsman
Emma Weimer
Bella Wilkins
Kate Yablonski
Addison Yadanza
Gideon Yost
Lachlann Young
Sebastian Zakiewicz
Lin Zapata
Honors
Grade 9
Kaitlyn Albaugh
Alia Arias
Brady Babcock
Kylie Babcock
Riley Bassett
Nathaniel Bayliss
Gabriella Breder
Madison Bushey
John Butters
Noah Capila-Padiz
Sophia Cappelli
Addison Carpenter
Alanna Carroll
Cooper Cassimore
Tanner Cassimore
Hunter Cayot
James Chasey
Kevin Ciriello
Corey Cook
Lydia Coronato
Angelo Cosentino
Emily Covart
Jack Curchoe
Aiden Curulli
Landon Decker
Eva DeLauro
Renato Diaz-Phelps
Maximus Diffenderfer
Mackenzie DiMarsico
Courtney Erven
Diane Ewings
Brody Feely
Andrew Flood
Izabella Galloway
Ethan Gannon
Haylee Giammichele
Kai Gibbons
Albie Godfrey
Lucy Gonet
Kolton Graber
Sonja Guadalupe
Nicholas Haag
Tristan Harrison
Thomas Height
Andrew Hicks
Henry Hoeper
Nathan Huff
Evan Jacobs
Athena Joannou
Jameson Kirschner
Emma Kirwan
Justin Kizis
Carter Kolenet
Jayden Lampo
Hailee Lanier
Niko Leoncavallo
Cooper Longhenry
Grayson Mackin
Skylar Malone
Julian Manon
Lucas Messier
Hanah Nordlund
Mia Pauley
Sophia Perez
Alexander Rebock
Sofia Rizzo
Christopher Rodriguez-Ynoa
Melissa Saint Jean
Michael Smith
Sayuri Soto
Timothy Stopchak
Michaela Sutton
Jace Thiele
Nicole Torres
Isabella Travers
Tahira Trent
Rowin VanOrden
Penelope Wentworth
Violet Wetzel
Michael Williams
Samantha Wilson
Logan Wright
Charles Adorno
Lucas Ataide
Annabelle Babb
Evan Barcheski
Clare Barcia
Nicholas Bartomeo
Julia Betsch
Savanna Bilach
Hayleigh Buter
Alexa Byrnes
Anthony Carbone
Makayla Carpenter
Faith Cendroski
Drew Churchill
Rocco Ciarelli
Benjamin Cush
Sophia da Silva
Joseph Davila
Natte De Freese
Guilianna DeMaio
Isabella DeMeo
Aurora Dingman
Shayla Doncell
Kay Dunlap
Andrew Dutkowski
Ayden Eames
Nathan Erickson
Isabella Faust
Mackenzie Flanagan
Patrick Fleming
Matthew Frey
Jaslene Funk
Deyan Gajjar
Chase Gerke
Ellie Gratcofsky
Jayden Gregoire
Ariadna Hidalgo Martinez
Esme Huerta
Makayley Hughes
Hailey Ireland
Chil Jin
Jack Kahmar
Timothy Kleh
William Leissler
Lindsay Leonard
Genessa Lester
Anthony Lordi
Caitlin Luciano
Gina MacKeigan
Traeh Mann
Dmitrii Markov
Lyric Martin
Keegan McFeely
Lex McKelvay
Hailey Morgan
Emily Murphy
Adam Myers
Trevor O’Brien
Eliza Padgett
Kylie Pearce
Alexalyn Perez
Madison Periu
Grace Piurowski
Kaitlyn Polarek
Meeya Ramkissoon
Brianna Rebman
Sophia Reinisch
Samuel Robinson
Ariana Roche
Anya Roessner
Joseph Ross
Stephanie Salisbury
Safaa Sameeuddin
Christian Sell
Pashance Settles
Haiden Shauger
Timothy Shifflett
Luciana Sierra Orellana
Nichole Skarulis
Paisley Smith
Emma Sneckenberg
Maya Spicer
Matthew Spidella
Hunter Stead
Anthony Stella
Mason Stewart
Finn Stutzman
James Thornton
Andrew Venditti
Ivan Vinson
Olivia Wagner
Meadow Weber
Jackson Wegforth
Victoria Whitten
Emma Williams
Joshua Wills
Brooklynn Wilson
Logan Wiltse
Lukas Yingling
Thomas Andrew Zaucha
Alexis Allen
Taylor Allen
Marek Bekirov
Ricky Belcher
Harrison Bixby
Nathan Boonyam
Matthew Brennan
David Britos Garcia
Brendan Bushey
D-Jay Carides
Natalie Carpenter
Brady Carr
Paul Cimino
Logan Clarke
Sean Cleary
Samuel Coleman
Zachary Copertino
Makayla Cuccio
Samantha DeFazio
Faith DiGiovanna
Alyssa Donatone
Matthew Doro
Matthew Ertola
William Fells
Ian Fenstermacher
Abigail Franz
Maxim Gartner
Valeria Giraldo Arboleda
Decklan Handley
Yeva Kolkovska
Benjamin Kruler
Michael Latini
Noah Leoncavallo
Bryn Leskin
Phillip Leslie
Isaiah Lopez
Xavier Louis
Paris Machado
Justin Martin
Aidan McDonald
William McKenzie
Caitlynn McKeon
Jack Montgomery
Emilie Moon
Alexandra Morton
Aaron Mosser
Sophia Mullen
Savannah Murdock
Ryan O’Connell
Jacob Pariseau
Maxwell Parker
Angelina Perino
Lucas Petersheim
Daniel Pflanz
Benjamin Rabinowitz
Anthony Ramirez
Darren Rebman
Lincoln Reider
Mark Reinhardt
Benjamin Roberts
Gabrielle Roberts
Killian Rusin
Caleigh Shannon
Brayden Slawinski
Alyssa Smirman
Gauge Smirman
Jacob Solch
Tyler Spicer
Gabriela Stahlman
Isabela Stahlman
Cameron Stark
Gerard Suarez
Kyle Suh
Emily Sullivan
Emani Sutton
Hannah Tomczyk
Kadeen Trent
Rhys VanDerEems
Chelsey Vivar
Emma Wentworth
Lillian Whitehead
Taylor Yablonski
Jaionna Anthony
Logan Armstead
Isaac Tucker Becker
Samantha Blanchard
Brady Blaut
Julia Boronow
Brian Byrnes
Shaun Cannalley
Julianna Carini
Vicely Cepeda
Dominic Cipriano
Sophia Collman
Trinity Cook
Christopher Coolbaugh
Haley Cummings
Noah Delo
Christina Devine
Jordan Dickerson
Justin Estevez
Adriana Fedder
Mychal Fisher
Carmella Ford
Megan Frey
Jack Goss
Garrett Hamilton
Bryce Hopper
Emiley Hughes
Kayleigh Jagger
Adonis Jimenes Ventura
Mylie Kilheeney
Richard Kleh
Caden Koger
Saranda Kurtolli
Chloe Longhenry
Mackenzie Magie
Townes Markwalter
Connor McCarthy
Riley McHenry
McKenzie Montgomery
Cameron Moses
Zayra Murillo Reyes
Hunter O’Dell
Angela Regina Olsen
Johnathan Osborne
Jaida Palacios
Elijah Pearson
Samantha Prisco
Joshua Rhein
Irelyn Roberts
Gianna Rodriguez
Marley Roff
Francine Russo
Daniyal Sharif
Olivia Sheridan
Landin Siek
Seleena Snyder Maia
Natasha Soto
Colin Stanley
Camryn Tecchio
Toni Vilord
Lucas Walk
Jake Wallace
Eric Wilsey
Maya Zhivkovich
Alyssa Zimmer