Honor Roll: Delaware Valley Middle School 4th Marking Period 2025-26

High Honors
6th Grade
Colt Allen
Ellie Bacus
Alyssa Bailey
Emma Bauman
Victoria Benyovszki
Sofia Bocaletti
Alianna Byrnes
Jackson Cabrera
Joseph Coniglio
Hunter Conklin
Dalilah Counts
Brennan Cyrek
Blake Dennison
Trevor DeSarro
Noah Eira
Peyton Fisher
Andrew Gawlik
Calvin Giordano
Aria Gonzalez
Haylee Granados
Andrew Hammond
Benjamin Hammond
Liam Hickey
Bryce Holtzer
Weston Jakaitis
Sadie Jensen
Kelsie Johnson
Derrick Ketchell
Evoni Krasulski
Lynnae Kresse
Morgan Kulisz
Zachary Kutschera
Elizabeth Lindholm
Logan Livingston
Richard Mai
Giovanni Manzo
Hudson Massey
Mackenzie McAdam
Jaelynn Monk
Anya Nielsen
Liam Olsommer
Christopher Pfaeffle
Rachel Pflanz
Maverick Poveda
Santino Rivera
Troy Roessner
Cole Rohrer
Willow Schlichtman
Jillian Sell
Anastasia Soto
Avery Stewart
Jason Stierle
Theodore Stierle
Gianna Talmadge
Jack Trochiano
Gabriella Tsiattalos
Emma Weglarz
Luke Wilson
Liam Woodward
Andrew Wummer
Avangeline Zellmer
7th Grade
Myah Amici
Eduardo Arias
Isabella Bailey
Scarlett Bean
Maximilian Carlozzi
Surie Chen
John Cincotta
Maggie Collins
Grace Colville
Penelope Cordova
Giavanna Cosentino
Jeegan Decker
Dominic DeLauro
Naksh Desai
Abel Doak
Michael Fleming
Justin Fumasoli
Bradley Gaa
Adelyn Gamer
Kai Gara
Gianna Grompone
Mya Haffner
Liliana Hall-Belluscio
William Hoar
Lorelei Hoeper
Colton Judd
Polly Juergens
Trevor Justino
Aubrey Kirwan
Madilyn Latini
Mackenzie Lee
Isaac Lewis
Brianna Lombardo
Sadie Martine
Maeve McGoey
Keston Monahan
Miabella Paradiso
Aayushi Patel
Stephon Petrakian
Hazel Pope
Darendra Ramnauth
Isabella Reyes
Angelina Shaughnessy
Cara Spak
Hayley Sullivan
Adairia Taryla
Jovey Thiele
Keegen Vandermark
Amber VanEkelenburg
Colton Voelker
Caleb Wagner
Brielle Wulf
8th Grade
Taylor Babb
Paul Barcia
Jeffrey Berger
Edward Bierhorst
Zoe Bocaletti
Kyle Brown
Joanna Cabrera-Agostini
Rayvon Carr
Cole Cassidy
Marc Cavalli
Patty Chen
Kaylee Connaughton
Alexis DeGraw
Jordan Delahoz
Declan Dorcas
Harlee Draghi
Sydney Dutkus
Caitlyn Feely
Elijah Feleppa
Jeremy Gesualdo
Ryan Haggerty
Matteo Iuzzolino
Maxyne Jahrling
Sekai Jones
Bailey Kameen
Jaskirat Kaur
Taryn Kaylor
Lilianna Kratochwill
Cassidy Lentoni
Aayden Lugo
Brett Luposello
Griffin Luposello
Wyatt Malenczak
Ayla Martine
Allyson Masone
Gavin McAteer
Lyla Mieczkowski
Thi Nguyen
Lukas Nicholas
Joellen Nielsen
Maryah Nuhn
Tajae Redick
Charlotte Salvato
Chloe Schwerdtfeger
Michael Simmons
Brooke Sovak
Connor Stewart
Lyla Sustack
Miley Sutton
Chloe Sybrandy
Emily Triassi
Lily Weglarz
Stephanie Williams
Alexa Wood-Dech
Olivia Wummer
Honors
6th Grade
Morgan Babb
Joseph Barcia
Megan Been
Chauncey Besten
Liliana Carney
Ella Cosman
Ava Eccleston
Dominic Finan
Logan Fischer
Mackenzie Flood
Saarah Garrity
Aria Grant
Danica Graziano
Temperance Heiser
Emma Hill
Jordan Inocencio
Jayce Jacobs
Chloe Kelly
Aubrey Knapp
Jayde Lazier
Cordelia MacPeek
Kayleiana Mahoney
Deven Markel
Nathan McDowell
Kaydence Meininger
Ryleigh Meyer
Kaiden Mulzet
Dominic Ortega
Vruta Patel
Gabriela Pillacela Torres
Aaron Rodgers
Richard Ruiz
Ashlyn Schuller
Lucius Station
Max Suh
Jiyanshiba Vaghela
Levi Woodhead
Fiona Yablonski
Gavin Young
Ross Zimmerman
Alice Aguirre
Jack Ciancio
Landan Clarke
Zachary Fitzpatrick
Stephen Gecik
Benjamin Gonet
Kylie Goulette
Mikayla Hickey
Stanley Hyziak
Maeve Kaiser
Ava Kimberlin
Addison Laird
Skyla Maldonado
Colton Malone
Avery Meli
Griffyn Navitsky
Christian Saldana
Benjamin Siemers
Luca Slain
Skye Talmadge
Edward Vingoe
Blake Waldron
Mary Cetin
Angelo Ciarelli
Jacob Cosman
Emma Davis
Kendall Eckert
Colton Ellsworth
Jackson Fells
Nicole Helt
Kelsey Hunt
Jiselle Inocencio
Aubry Johnson
Andersen Lateer
Daphne Ley
Abigail Livingston
Aubrianna Malone
Isabel Messaros
Gabriel O’Sullivan
Belladonna Olejnik
Gabriel Rivera-Nales
Kate Rodgers
John Ruiz
Natalie Shannon
Lola Tompkins
Emerson Vinson
Maxx Weber