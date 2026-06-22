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Honor Roll: Delaware Valley Middle School 4th Marking Period 2025-26

| 22 Jun 2026 | 11:38

    High Honors

    6th Grade

    Colt Allen

    Ellie Bacus

    Alyssa Bailey

    Emma Bauman

    Victoria Benyovszki

    Sofia Bocaletti

    Alianna Byrnes

    Jackson Cabrera

    Joseph Coniglio

    Hunter Conklin

    Dalilah Counts

    Brennan Cyrek

    Blake Dennison

    Trevor DeSarro

    Noah Eira

    Peyton Fisher

    Andrew Gawlik

    Calvin Giordano

    Aria Gonzalez

    Haylee Granados

    Andrew Hammond

    Benjamin Hammond

    Liam Hickey

    Bryce Holtzer

    Weston Jakaitis

    Sadie Jensen

    Kelsie Johnson

    Derrick Ketchell

    Evoni Krasulski

    Lynnae Kresse

    Morgan Kulisz

    Zachary Kutschera

    Elizabeth Lindholm

    Logan Livingston

    Richard Mai

    Giovanni Manzo

    Hudson Massey

    Mackenzie McAdam

    Jaelynn Monk

    Anya Nielsen

    Liam Olsommer

    Christopher Pfaeffle

    Rachel Pflanz

    Maverick Poveda

    Santino Rivera

    Troy Roessner

    Cole Rohrer

    Willow Schlichtman

    Jillian Sell

    Anastasia Soto

    Avery Stewart

    Jason Stierle

    Theodore Stierle

    Gianna Talmadge

    Jack Trochiano

    Gabriella Tsiattalos

    Emma Weglarz

    Luke Wilson

    Liam Woodward

    Andrew Wummer

    Avangeline Zellmer

    7th Grade

    Myah Amici

    Eduardo Arias

    Isabella Bailey

    Scarlett Bean

    Maximilian Carlozzi

    Surie Chen

    John Cincotta

    Maggie Collins

    Grace Colville

    Penelope Cordova

    Giavanna Cosentino

    Jeegan Decker

    Dominic DeLauro

    Naksh Desai

    Abel Doak

    Michael Fleming

    Justin Fumasoli

    Bradley Gaa

    Adelyn Gamer

    Kai Gara

    Gianna Grompone

    Mya Haffner

    Liliana Hall-Belluscio

    William Hoar

    Lorelei Hoeper

    Colton Judd

    Polly Juergens

    Trevor Justino

    Aubrey Kirwan

    Madilyn Latini

    Mackenzie Lee

    Isaac Lewis

    Brianna Lombardo

    Sadie Martine

    Maeve McGoey

    Keston Monahan

    Miabella Paradiso

    Aayushi Patel

    Stephon Petrakian

    Hazel Pope

    Darendra Ramnauth

    Isabella Reyes

    Angelina Shaughnessy

    Cara Spak

    Hayley Sullivan

    Adairia Taryla

    Jovey Thiele

    Keegen Vandermark

    Amber VanEkelenburg

    Colton Voelker

    Caleb Wagner

    Brielle Wulf

    8th Grade

    Taylor Babb

    Paul Barcia

    Jeffrey Berger

    Edward Bierhorst

    Zoe Bocaletti

    Kyle Brown

    Joanna Cabrera-Agostini

    Rayvon Carr

    Cole Cassidy

    Marc Cavalli

    Patty Chen

    Kaylee Connaughton

    Alexis DeGraw

    Jordan Delahoz

    Declan Dorcas

    Harlee Draghi

    Sydney Dutkus

    Caitlyn Feely

    Elijah Feleppa

    Jeremy Gesualdo

    Ryan Haggerty

    Matteo Iuzzolino

    Maxyne Jahrling

    Sekai Jones

    Bailey Kameen

    Jaskirat Kaur

    Taryn Kaylor

    Lilianna Kratochwill

    Cassidy Lentoni

    Aayden Lugo

    Brett Luposello

    Griffin Luposello

    Wyatt Malenczak

    Ayla Martine

    Allyson Masone

    Gavin McAteer

    Lyla Mieczkowski

    Thi Nguyen

    Lukas Nicholas

    Joellen Nielsen

    Maryah Nuhn

    Tajae Redick

    Charlotte Salvato

    Chloe Schwerdtfeger

    Michael Simmons

    Brooke Sovak

    Connor Stewart

    Lyla Sustack

    Miley Sutton

    Chloe Sybrandy

    Emily Triassi

    Lily Weglarz

    Stephanie Williams

    Alexa Wood-Dech

    Olivia Wummer

    Honors

    6th Grade

    Morgan Babb

    Joseph Barcia

    Megan Been

    Chauncey Besten

    Liliana Carney

    Ella Cosman

    Ava Eccleston

    Dominic Finan

    Logan Fischer

    Mackenzie Flood

    Saarah Garrity

    Aria Grant

    Danica Graziano

    Temperance Heiser

    Emma Hill

    Jordan Inocencio

    Jayce Jacobs

    Chloe Kelly

    Aubrey Knapp

    Jayde Lazier

    Cordelia MacPeek

    Kayleiana Mahoney

    Deven Markel

    Nathan McDowell

    Kaydence Meininger

    Ryleigh Meyer

    Kaiden Mulzet

    Dominic Ortega

    Vruta Patel

    Gabriela Pillacela Torres

    Aaron Rodgers

    Richard Ruiz

    Ashlyn Schuller

    Lucius Station

    Max Suh

    Jiyanshiba Vaghela

    Levi Woodhead

    Fiona Yablonski

    Gavin Young

    Ross Zimmerman

    7th Grade

    Alice Aguirre

    Jack Ciancio

    Landan Clarke

    Zachary Fitzpatrick

    Stephen Gecik

    Benjamin Gonet

    Kylie Goulette

    Mikayla Hickey

    Stanley Hyziak

    Maeve Kaiser

    Ava Kimberlin

    Addison Laird

    Skyla Maldonado

    Colton Malone

    Avery Meli

    Griffyn Navitsky

    Christian Saldana

    Benjamin Siemers

    Luca Slain

    Skye Talmadge

    Edward Vingoe

    Blake Waldron

    8th Grade

    Mary Cetin

    Angelo Ciarelli

    Jacob Cosman

    Emma Davis

    Kendall Eckert

    Colton Ellsworth

    Jackson Fells

    Nicole Helt

    Kelsey Hunt

    Jiselle Inocencio

    Aubry Johnson

    Andersen Lateer

    Daphne Ley

    Abigail Livingston

    Aubrianna Malone

    Isabel Messaros

    Gabriel O’Sullivan

    Belladonna Olejnik

    Gabriel Rivera-Nales

    Kate Rodgers

    John Ruiz

    Natalie Shannon

    Lola Tompkins

    Emerson Vinson

    Maxx Weber