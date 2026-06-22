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Delaware Valley High School Class of 2026

| 22 Jun 2026 | 11:47
    Delaware Valley High School Class of 2026

Payton Ackerley

Sara Acosta Rios

Dominick Agron

Jocelyn Alveari

Colin Anderson

Jaionna Anthony

Logan Armstead

Ryan Arnone

Elizabeth Bailey

Ruby Bailor

Conner Baker

Matthew Baldwin

Angelica Barcia

Ella Becker

Isaac Becker

Joseph Benavides

Noah Berrios

Leah Bird

Ares Bishop

Samantha Blanchard

Brady Blaut

Cadence Blood

James Bogardus

Aiden Boo

Julia Boronow

Julia Boulanger

John Brady

Cameron Brockway

Quaheem Brown-Gant

Julia Brzenia

Jacie Buchanan

Brian Byrnes

John Calabria

Mila Calderoni

Shaun Cannalley

Julianna Carini

Juliana Cascina

Kelsey Cassidy

Ashley Castillo Martinez

Eliana Castillos

Vicely Cepeda

Sophia Chen

Jessie Chopyk

Arabella Ciarelli

Dominic Cipriano

Kayne Clark

Bryelle Colaku

Isabella Colavito

Sophia Collman

Ayden Conklin

Lance Conklin

Ryan Conklin

Christopher Coolbaugh

Jonathan Corrie

Anthony Cruz

Danielle Cruz

Haley Cummings

Joseph Dallesandro

Justin Davis

Cheyenne Decker

Reagan Decker

Daniel DeFalco

Addison Del Mauro

Savannah Delaney

Sydney DeLeeuw

Andrea DelFreo

Noah Delo

Donald Desiderio

Christopher Devaney

Christina Devine

Ashantia Dicette

Jordan Dickerson

Christian Dierksen

Ella Dong

Emma Dong

Keith Doyle

Jocelyn Dzyak

Aidan Early

Ryan Eckart

Samuel Edsall

Hayden Elderkin

Alexis Erven

Justin Estevez

Jamie Famoso

Adriana Fedder

Aubree Ferguson

Liam Fernandez

Aiden Filmanski

Mychal Fisher

Braden Fitzpatrick

Payten Fitzpatrick

Philip Fitzpatrick

Carmella Ford

Megan Frey

Adam Garrity

Alexander Gartner

Kaitlin Gelardi

Ryan Genovesi

Ariana Gesualdo

Kira Gibbons

Connor Giblin

Sean Gill

Chase Gillette

Jack Goss

Dean Gouldthorpe

Ava Grigg

Jheshua Guerrero Govea

Aiden Haas

Garrett Hamilton

Jackson Hancock

Adeline Handy

Teegan Handy

Alec Hattar

Shawn Havens

Jesse Hawke

Preston Hawkes

Jaxson Hazard

Jason Helferty

Kamilla Hnativ

Lauren Hoffman

Bryce Hopper

Julianna Hopper

Emiley Hughes

Cora Hughson

Daniel Hull

Riley Hunt

Tyler Husejnovic

Benjamin Ioffe

Michael Iuzzolino

Emma Jacobs

Kayleigh Jagger

Timothy Jason

Adonis Jimenes Ventura

Austin Johnson

Cara Johnson

Axel Juergens

Alexander Kaufmann

Abigail Kays

Damien Keegan

Mylie Kilheeney

Richard Kleh

Nicholas Knapp

Michael Knerr

Caden Koger

Shane Kolenet

Chloe Komporlis

Annabelle Kornmeyer

Natalie Kresse

Nicole Kresse

Saranda Kurtolli

Bethany Madison Lee

Koby Leggio

Finnegan Lewis

Alan Lin

John Llewellyn

Tyler Lombardo

Logan Long

Chloe Longhenry

Yuli Lopez Aquino

Michael Mabee

Mackenzie Machuca

Sophia MacIntosh

Caitlin Magdits

Mackenzie Magie

Townes Markwalter

Haley Martinez

Rylee May

Madison Mayfield

Connor McCarthy

Layla McCormick

Irene McDermott

Colin McGarvey

Keenan McHenry

Riley McHenry

Amaya McKiernan

Logan Meloi

Elias Menendez

Giulio Mesiti

Jackson Miller

James Mills

Richard Mollenkopf

McKenzie Montgomery

Cameron Moses

Cody Mueller

Mariam Mukhammadiyeva

Zayra Murillo Reyes

Logan Murray

Grace Myers

Jacob Napoli

Reilly Newton

Trong Nguyen

Grant Nielsen

Enessa Nordlund

Camila Nunez

Emma O’Dea

Hunter O’Dell

Emily Ochsen

Emerald Olejnik

Sidney Olejnik

Anthony Oliver

Avrey Olivero

Sydney Olivieri

Angela Olsen

William Onofry

Hayden Opitz

Krystina Orby

Johnathan Osborne

Emma Ostensen

Donald Outer

Jaida Palacios

Anthony Paradiso

Julian Paredes Nieves

Vidhi Patel

Alexander Pazitika

Elijah Pearson

Chase Peereboom

Gianna Peralta

Sara Pilon

Yekatherina Poletayeva

Imani Polhill

Theresa Pomara

Andria Prime

Kate Prior

Samantha Prisco

Ryan Rand

Christopher Renna

Nikolas Renna

Kiersten Revere

Joshua Rhein

Maddox Rhodes

Derek Ricciardi

Ayden Ritz

Spencer Rivera

Irelyn Roberts

Isabella Robinson

Brianna Robles

Ariana Rodriguez

Gianna Rodriguez

Jaelynn Rodriguez

Marley Roff

Marilyn Ross

Jeremy Rudin

Francine Russo

Bailey Ryan

Sterlens Saint Jean

Anthony Samartina

Keegan Samson

Jeremiah Segal

Isabella Seidel

Andrew Seidler

Isabella Sevek

Daniyal Sharif

Sasha Sheehan

Olivia Sheridan

Landin Siek

Emma Simmons

Ella Smith

Riley Smith

Kimberly Smyser

Seleena Snyder Maia

Natasha Soto

Rory Sparling

Brielle Spears

Taylor Spears

Trace Stalter

Colin Stanley

Grace Stevens

Cal Stewart

Lily Stoveken

Zoe Sutton

Logan Tarquini

Camryn Tecchio

Grace Tomesheski

Padraic Trainor

Ava Troup

Charlie Tuzzolo

Lauren Valentin

Lucas Valentin

Savannah Van Orden

Hailey VanJahnke

Pedro Velez

Toni Ann Vilord

Gia Vouchik

Gabriel Wagner

Brianna Waldron

Lucas Walk

Andrew Wallace

Jake Wallace

Carl Wallenburg

Cassidy Walzer

Emily Warfsman

Autumn Weed

Emma Weimer

Jordan White

Bella Wilkins

Eric Wilsey

Mariana Wyss Duarte

Kate Yablonski

Addison Yadanza

Jonathan Yarrish

Gideon Yost

Lachlann Young

Sebastian Zakiewicz

Lin Zapata

Ryan Zellmer

Jordan Zerilli

Maya Zhivkovich

Alyssa Zimmer